Por Redação O Sul | 6 de junho de 2022

Comerciantes contaram com ajuda da prefeitura para mudança Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 06/6/2022: Floristas do Largo Glênio Peres, organizam seus estandes para as vendas do Dia dos Namorados. Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

Dez floristas que trabalham na avenida Otavio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, foram instalados temporariamente na Praça XV de Novembro nesta segunda-feira (06), seguindo o cronograma das obras do Quadrilátero Central. Outras três bancas de flores optaram por aguardar o término da obra para retornarem ao serviço no local.

Conforme combinado previamente com os floristas, eles foram responsáveis pelas instalações das bancas temporárias e contaram com apoio da prefeitura. Fica a cargo dos comerciantes a colocação de um poste de luz para que a Ceee Equatorial faça a ligação. Sobre as demais condições de infraestrutura, foi disponibilizado o espaço do Mercado Público para utilização de água.

O projeto do Quadrilátero Central prevê a construção de novas bancas para floristas e revistas na Otávio Rocha. O prazo previsto para que fiquem na Praça XV de Novembro é de 90 dias, caso a obra siga o cronograma.

Bancas de revistas

As quatro bancas de revistas da Otávio Rocha serão instaladas na mesma praça, em caráter provisório, nesta terça-feira (07). Em caso de chuva, a mudança pode sofrer alterações.

