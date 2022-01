Geral Quadrilha invade perfil de influencer e aplica golpes em 20 seguidores

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Mateus Zafanella exibe boletim de ocorrências registrado em 13 de janeiro após ter contas invadidas nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Especialista em harmonização facial com mais de 100 mil seguidores no Instagram, o dentista e influencer Mateus Zafanella teve todas as suas contas nas mídias sociais hackeadas por criminosos, que aplicaram golpes em pelo menos 20 seguidores dele por meio de vendas e sorteios fraudulentos.

O golpe, que vem se popularizando nas redes sociais, consiste em usar perfis populares hackeados para vender produtos que não existem e pedir transferências de dinheiro, sem o conhecimento do proprietário.

O portal de notícias G1 ouviu uma das vítimas do perfil do dentista que perdeu R$ 1.300 ao tentar comprar uma geladeira usada. Ela foi bloqueada logo depois de enviar o comprovante de transferência do valor.

“Eu já seguia o dentista faz tempo, porque ele é fera nessa coisa de harmonização facial. Como estou de mudança pra São Paulo e montando um apartamento, me interessei pela geladeira que foi ofertada nos stories e comecei a negociar. A pessoa que está no comando do perfil disse a geladeira era de uma prima que está se separando e afirmou que era para buscar no endereço da clínica que eu já conhecia, no Ipiranga”, contou a promotora de eventos de Bertioga, no litoral de São Paulo.

“Ele pediu pra eu transferir os R$ 1.300 pelo pix e enviar o comprovante. Depois que enviei o comprovante, fui bloqueada e procurei diretamente a clínica. Lá, a secretária disse que pelo menos 20 pessoas tinham caído no golpe e estavam indo lá no endereço retirar produtos que não existiam”, contou a moça.

No site de sua clínica, Mateus Zafanella publicou um vídeo contando o ocorrido e dizendo que registrou boletim de ocorrência na polícia no dia 13 de janeiro para que o crime seja investigado.

“Pessoal, meu perfil @dr.mattzafanella foi hackeado. Vocês que me seguem, estão vendo algumas promoções e divulgações de videogame, geladeira, sorteios e rifas. Não somos nós, não sou eu. Fiquem atentos, trata-se de uma quadrilha muito bem especializada, que além de terem hackeado meu Instagram, hackearam o WhatsApp, o número de telefone, e-mail, Facebook, a maquininha da clínica. Tentaram até invadir conta de banco”, afirmou o dentista.

“O boletim de ocorrência tá aqui. Não caiam em nenhum tipo de [golpe]. Pediu transferência, esquece. Nem respondam o direct”, completou Zafanella.

Mateus Zafanella disse que tem “vivido dias de angústia e medo” porque, além de ter a imagem pública danificada, os criminosos procuraram a família dele para tentar uma extorsão e negociar a devolução da conta.

“Estou passando por uma situação que é pior do que ser assaltado no farol. Eles procuraram meu irmão e minha mulher e queriam ao menos R$ 5 mil na conta de um laranja para devolver as contas. Tiveram acesso a vários vídeos meus com meu filho passeando no shopping. Tiveram acesso a minha vida inteira e usam pra tentar ludibriar as pessoas”, contou o dentista.

A Meta, empresa dona do Instagram, WhatsApp e Facebook, que afirmou trabalhar “na implementação de recursos capazes de barrar o acesso de hackers a contas de terceiros, em campanhas educativas de identificação e prevenção a esse tipo de ataque, bem como em ferramentas e processos para a recuperação de contas”.

“Manter nossa comunidade segura é uma das nossas prioridades e é uma área que buscamos atualizar, evoluir e melhorar constantemente”, disse a empresa (veja a íntegra no final da reportagem).

A empresa Claro, operadora do celular de Zafanella, disse por meio de nota que “investe constantemente em políticas e procedimentos de segurança, adotando medidas rígidas para identificar fraudes e proteger seus clientes” e que a linha do cliente mencionado na reportagem ”já está regularizada”.

“A empresa reforça que é dever de todos os colaboradores e prestadores de serviços zelar pela integridade das informações, às quais têm acesso exclusivamente para exercício de suas funções, o que é reforçado em nosso Código de Ética e nos contratos firmados. Além disso, a Claro conta com processos seguros de troca de chips e está aperfeiçoando, constantemente, os procedimentos contra fraudes”, afirmou a operadora. As informações são do portal de notícias G1.

