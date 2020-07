Magazine Quadro com autorretrato de Rembrandt é leiloado por quase 20 milhões de dólares

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

O quadro foi assinado e datado em 1632 pelo grande pintor holandês. (Foto: Reprodução)

Um dos três únicos autorretratos de Rembrandt em posse de um particular foi leiloado na terça-feira (28) pela casa Sotheby’s por 14,5 milhões de libras esterlinas (US$ 18,7 milhões). O quadro, de 15 por 20 cm, assinado e datado em 1632 pelo grande pintor holandês, o representa aos 26 anos vestido de cerimonial, de preto, com um chapéu de feltro com gola branca de renda.

Com um calendário complicado pela pandemia de Covid-19, a Sotheby’s decidiu realizar um único leilão noturno, em que reuniu mais de 500 peças de todas as épocas, desde algumas obras de antigos pintores até os contemporâneos.

A seleção de ampla de categorias da Sotheby‘s refletiu a atual relutância dos colecionadores em oferecer obras de arte multimilionárias em leilão público, a menos que seja necessário. Quando grandes obras aparecem, geralmente têm a garantia da Sotheby’s ou de terceiros para vender por um preço mínimo elevado.

Estigma

Quando não atraem interesse de pré-venda, podem ser simplesmente retiradas para evitar o estigma de não serem vendidas. O “Estudo para um retrato de John Edwards”, de Francis Bacon, avaliado em pelo menos 12 milhões de libras (cerca de US $ 15 milhões), foi um dos seis trabalhos retirados desta venda.

Agora Banksy também é um desses nomes de primeira classe. Seu “Mediterranean Sea View 2017” teve uma enxurrada de ofertas telefônicas, chegando a um valor de 2,2 milhões de libras (cerca de US$ 2,9 milhões), contra uma estimativa baixa de 800.000 libras. O grafite mostra coletes salva-vidas de refugiados em uma praia do Mediterrâneo.

Bom partido

A pintura de Rembrandt não foi autentificada até 1996, quando uma análise demostrou que foi realizada sobre a mesma madeira de carvalho que suporta outro retrato, que ele fez de seu amigo Maurits Huygens.

Para George Gordon, da Sotheby’s, a roupa formal, pouco usada nas dezenas de autorretratos do artista, sugere que talvez tenha desejado mostrar-se com elegância para cortejar quem se tornaria sua musa e esposa, Saskia van Uylenburgh, e convencer seus sogros de que era um bom partido para desposar sua filha.

Pintado pouco depois de se mudar para Amsterdam, o autorretrato também poderia servir como uma espécie de apresentação, mostrando a seus potenciais clientes sua situação florescente. Segundo Gordon, foi realizado em muito pouco tempo, uma vez que o fundo da pintura não tinha terminado de secar quando Rembrandt o emoldurou. As informações são da agência de notícias AFP.

