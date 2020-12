Adquirida por um colecionador brasileiro, “A Caipirinha”, de 1923, deverá permanecer no País. Criada por Tarsila quando ela morava com o poeta Oswald de Andrade em Paris, na França, a tela pode ser considerada “a primeira obra realmente moderna” do Brasil, conforme o diretor da Bolsa de Arte de São Paulo, Jones Bergamin.

Considerada um dos nomes centrais da pintura brasileira do século 20, Tarsila, que viveu de 1886 a 1973, já tinha batido outros recordes no exterior. Em 1995, o empresário argentino Eduardo Costantini adquiriu o quadro “Abaporu”(1928) por US$ 1,3 milhão em Nova York (EUA).

Em 2019, o Museu de Arte Moderna de Nova York incorporou à sua coleção a obra “A Lua” (1928), por um valor que pode ter chegado a US$ 20 milhões. Mas essa transação foi feita diretamente entre compradores, não em leilão público como aconteceu no Brasil na quinta-feira.