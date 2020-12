As restrições por conta da pandemia não mudaram muito a distribuição dos gastos. A maior despesa dos candidatos foi com a produção de materiais impressos, que representam 21% do total. Em segundo lugar, ficou a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, com cerca de 9% do total. No total dos gastos analisados a partir de dados do TSE, não foram consideradas despesas de campanha dos partidos, apenas aquelas contratadas pelos candidatos. Os dados foram divulgados pelo site G1.