Saúde Qual é o melhor mês para começar uma dieta? Estudo revela a data em que as pessoas mais persistem

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

Pesquisadores acompanharam 85.514 pessoas na Inglaterra com idade média de 65 anos por 24 meses. (Foto: Reprodução)

Muitas pessoas podem não levar a sério o clichê das resoluções de ano novo de se exercitar mais ou comer melhor, mas um estudo da Universidade de Oxford sugere que pessoas que tentam perder peso no início do ano são as que mais emagrecem.

Pesquisadores acompanharam 85.514 pessoas na Inglaterra com idade média de 65 anos por 24 meses. Os participantes apresentavam elevados níveis de açúcar no sangue. Todos foram incentivados a seguir uma dieta mais saudável, fazer mais exercícios e perder peso.

Novo começo

Os resultados mostraram que aqueles que começaram a fazer a dieta em janeiro perderam em média 2,54 kg, o que representa de 12% a 30% mais peso do que em qualquer outro momento do ano. Especialistas acreditam que a mentalidade motivada de um “novo começo” após as festas de fim de ano possa estar por trás disso.

Agosto foi o mês menos bem-sucedido, seguido por julho (1,65 kg), setembro (1,79 kg) e dezembro (1,83 kg).

Rotina

Os especialistas comentam que agosto é tipicamente um mês de férias na Inglaterra, o que pode dificultar a manutenção de uma rotina e a perda de peso.

No entanto, a Associação Dietética Britânica (BDA, na sigla em inglês) alerta que a mentalidade de “ano novo, novo eu” pode acabar promovendo dietas radicais e prejudicar a autoimagem e a saúde mental. A recomendação é adotar hábitos saudáveis e pensar no que se deveria comer mais (como fibras, frutas e verduras), em vez de focar na restrição na dieta.

Inverno e verão

Além de maior motivação no período de Ano Novo, há também mais divulgação de programas de perda de peso em janeiro. Segundo os pesquisadores, os dados indicam que as pessoas tendem a ter um peso maior nos meses de inverno e menor, nos meses de verão.

“Percebemos que as pessoas estão mais motivadas a perder peso em janeiro, pois geralmente o período é visto como um novo começo e elas fazem resoluções de Ano Novo. Como resultado, elas tendem a participar mais das sessões em grupo, ou seja, estão mais envolvidas no programa e, portanto, perdem mais peso”, afirmou Koutoukidis, ao jornal The Telegraph. As informações são do jornal Extra.

