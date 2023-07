Tecnologia Apple faz alerta e pede para usuários atualizarem sistema de iPhone e iPad

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2023

O erro permitia que conteúdos maliciosos na web pudessem executar códigos arbitrários no sistema. (Foto: Divulgação)

A Apple emitiu um comunicado aos usuários de iPhone e iPad sobre a nova atualização iOS 16.5.1. Essa versão foi lançada para corrigir alguns problemas de segurança identificados pela empresa.

Segundo informações disponibilizadas pela página de suporte da Apple, o iOS 16.5.1 corrige uma falha no Kernel, o núcleo do sistema operacional, que permitia a possíveis invasores “executar código arbitrário com privilégios de kernel”.

A empresa também disse que “está ciente de um relatório afirmando que esse problema pode ter sido explorado ativamente em versões do iOS lançadas antes do iOS 15.7”, afirmou a companhia.

Outro problema corrigido pela nova versão foi no Webkit, ferramenta usada para dar agilidade ao Safari.

O erro permitia que conteúdos maliciosos na web pudessem executar códigos arbitrários no sistema. “A Apple está ciente de um relatório afirmando que esse problema pode ter sido explorado ativamente”, disse a bigtech.

A empresa afirmou em seu site que “para a proteção de nossos clientes, a Apple não divulga, discute ou confirma problemas de segurança até que uma investigação ocorra e patches ou lançamentos estejam disponíveis”.

Na página de suporte da Apple, é possível encontrar os modelos compatíveis com a nova atualização:

– iPhone 8 e posterior;

– iPad Pro (todos os modelos);

– iPad Air 3ª geração e posterior;

– iPad 5ª geração e posterior;

– iPad mini 5ª geração e posterior.

Valor de mercado

A Apple bateu seu próprio recorde na manhã dessa sexta-feira (30) e atingiu o valor de mercado de US$ 3 trilhões, segundo o índice Nasdaq.

O bom resultado surge um dia após o iPhone, seu principal produto, completa 16 anos.

Na quinta-feira, a empresa já se aproximava do valor, sendo avaliada em torno de US$ 2,97 trilhões, de acordo com dados da Refinitiv.

O valor de mercado das ações da Apple ultrapassou brevemente os US$ 3 trilhões em negociações no dia 3 de janeiro de 2022, mas encerrou a sessão ligeiramente abaixo desse patamar.

Os ganhos mais recentes nos papéis da empresa mais valiosa do mundo seguem a forte recuperação de vários pesos pesados de tecnologia em Wall Street este ano, impulsionados pela expectativa de que o Federal Reserve está se aproximando do fim de sua campanha de aumentos de juros e pelo otimismo com o potencial da inteligência artificial. As informações são do jornal Valor Econômico e do portal de notícias G1.

