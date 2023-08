Agro Qualidade da aplicação pode diminuir efeito deriva nas lavouras

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Testes promovidos pela Satis mostram que o uso de Vitaphix Power + Vitaphix DC200 contribui para redução de perdas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos desafios da agricultura é evitar o efeito deriva durante as pulverizações, que é a fração dos ingredientes ativos que não atinge o alvo devido ao carregamento das gotas e evaporação, entre outras causas. Para melhorar este desempenho, são essenciais a utilização adequada e segura dos produtos, a capacitação da mão de obra e a calibragem correta dos equipamentos. Outro fator que contribui para a qualidade da aplicação é a adoção de soluções que potencializam o efeito antideriva e, com esse foco, a Satis lançou o adjuvante Vitaphix DC200 para ser aplicado com o Vitaphix Power. Testes comprovaram que a combinação melhora a aplicação, mesmo sob adversidades climáticas, como excesso de ventos, e em áreas de relevos elevados.

De acordo com o Gerente de Inovação da Satis, o engenheiro químico Fabrício Porto, a empresa está expandindo sua linha de tecnologias de aplicação a fim de oferecer soluções a todos os tipos de clientes e para as mais diversas condições de plantio, reduzindo as perdas causadas por deriva. Oferecida como linha Aplik+, o portfólio inclui opções como Vitaphix Power, Vitaphix Oil, Vitaphix e o Liq-D, formuladas para dar maior eficiência desde a elaboração da calda até a absorção de nutrientes pela planta. A empresa também desenvolveu o Programa Aplik+, uma consultoria de treinamentos com o objetivo orientar e auxiliar o produtor a obter maior eficiência das soluções utilizadas na lavoura.

Já o Vitaphix DC200 é um adjuvante indicado para aplicações complexas de produtos agrícolas e possui formulação eficaz para reduzir perdas, resultando em adequada proteção e eficiência nutricional de plantas. Para comprovar a eficácia do produto, a Satis, empresa mineira especializada em nutrição vegetal, promoveu testes em diferentes ambientes para avaliar os resultados.

Resultados

Para as pesquisas envolvendo as soluções da linha Aplik+, considera-se como base as condições adequadas para aplicações de produtos na lavoura. Trata-se de uma tríade entre umidade do ar acima de 55%, temperatura abaixo de 30 °C e ventos de 3 a 10 km.

Na determinação da deriva em túnel de vento, a solução combinada da Satis apresentou 0,464 ug/cm² de deriva, contra 0,549 do produto concorrente e 0,901 sem uso de adjuvantes. Com esse desempenho, Vitaphix Power em conjunto com Vitaphix DC200 alcançou deriva menor de 15,48% em relação ao concorrente e 48,52% menor na comparação sem uso de adjuvantes. Outro teste mediu o resultado do espalhamento de gotas durante a aplicação da calda em diferentes condições ambientais. Nesse cenário, o manejo com os produtos Satis igualmente tiveram performance superior, chegando a 24,8% e 20,9% de melhora na qualidade de pulverização, respectivamente, em condição inadequada e adequada quando comparado ao concorrente.

Em relação ao tempo de evaporação, a solução combinada também foi superior em qualquer condição de aplicação. Os índices foram 18,63% superiores em condição adequada e 12% melhores em situação inadequada em relação a situações sem uso de adjuvantes. Na intensidade de molhamento, a solução da Satis obteve um índice 61,6% superior ao concorrente na condição adequada e de 51,5% na situação inadequada. O molhamento é uma avaliação que relaciona os efeitos de espalhamento e evaporação, sendo um efeito desejado (quanto mais melhor) e que mensura níveis de perdas ambientais e de qualidade de aplicação. Quanto maior a intensidade de molhamento, menor o nível de perda ambiental.

Os testes foram realizados pelo Instituto de Pesquisa Agronômica Dashen, de Bandeirantes (PR), e os resultados demonstram a importância do manejo correto na aplicação para evitar que perdas por evaporação e por deriva, além de prejuízos por volatilidade de caldas agrícolas, tenham impactos negativos do ponto de vista ambiental, social e financeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/qualidade-aplicacao-diminuir-deriva-lavouras/

Qualidade da aplicação pode diminuir efeito deriva nas lavouras

2023-08-17