Acontece QUALIMAIS eleva em 21% o índice de maturidade de gestão nas empresas

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Parceria entre Unimed Porto Alegre e SEBRAE/RS qualificou clínicas de saúde prestadoras de serviços da cooperativa Foto: Cassius Souza Foto: Cassius Souza

O QUALIMAIS, programa realizado por meio de parceria entre Unimed Porto Alegre e SEBRAE/RS, teve resultados positivos no primeiro ciclo. Com o objetivo de qualificar clínicas de saúde da capital gaúcha e região Metropolitana, com a implantação do processo de gestão por indicadores teve início em agosto de 2018 e foi finalizado em novembro, alcançando índices acima do previsto.

Com a participação de 25 clínicas de saúde credenciadas à Unimed Porto Alegre, obteve-se o resultado de 96% de mapeamento de fluxo de valor implementado e elevação de 21% do índice de maturidade de gestão das empresas. Para o superintendente-executivo da Unimed Porto Alegre, Glauco Chagas, a parceria foi positiva para o aperfeiçoamento dos prestadores de serviços. “Este projeto foi uma parceria de muita valia para ambas as marcas, com o objetivo de elevar o nível de maturidade de gestão das empresas que atuam na nossa rede credenciada PJ”, afirmou.

Para o primeiro ciclo foram avaliados os processos implementados, com o objetivo de obter 80% de empresas com processo de mapeamento de fluxo de valor implementado ao final do projeto; e ainda trabalhar a maturidade de gestão da organização, que visou elevar em 15% o índice médio até o final do projeto.

Novo Ciclo

A próxima etapa para o novo ciclo do QUALIMAIS será realizada com empresas que sinalizaram interesse em continuar no projeto. Os temas serão construídos a partir de dinâmica e validação com os grupos participantes.

