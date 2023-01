Esporte Quando os campeonatos de futebol começam no Brasil? Veja o calendário de competições de 2023

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

O Grêmio vai em busca do hexa, com o Inter no jejum desde 2016. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA O Grêmio vai em busca do hexa, com o Inter no jejum desde 2016. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A Copa do Mundo terminou, mas o torcedor brasileiro não vai passar muito tempo em abstinência de futebol. Após as semanas dedicadas às festas de Natal e Réveillon, já haverá bola rolando a partir do segundo dia do novo ano.

A primeira segunda-feira (2) do ano já será de futebol com o início da 43ª edição da Copa São Paulo de Juniores, a famosa Copinha, que contará com a participação de 128 clubes de todos os estados do País. No ano passado, o Palmeiras, que contava com o atacante Endrick no elenco, levantou o título na final contra o Santos. O maior campeão é o Corinthians, com 10 conquistas.

Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste será a primeira competição profissional a ser disputada no Brasil em 2023, com a realização da sua fase classificatória nos dias 5 e 8 de janeiro. Serão 16 clubes buscando as últimas quatro vagas para a fase de grupos, que terá início no 22.

Pernambucano

Entre os principais estaduais do Brasil, o Campeonato Pernambucano é o primeiro a começar. Já no dia 7 de janeiro a bola rola para a competição que este ano está maior, com 12 equipes. O Náutico tentará o tricampeonato, algo que não consegue desde os anos 60. O último título do Sport foi em 2019 e do Santa Cruz em 2016.

Baiano

O Campeonato Baiano de 2023 terá a participação de dez equipes e com a dupla Bahia e Vitória querendo quebrar o domínio do Atlético de Alagoinhas, atual bicampeão, em duas finais contra time também do interior: Bahia de Feira em 2021 e Jacuipense este ano. A última vez que a dupla Bavi decidiu o título foi em 2018.

Alagoano, Goiano, Maranhense e Potiguar

No dia seguinte, a bola começa a rolar em mais quatro estaduais: Alagoano, Goiano, Maranhense e Potiguar. Todos com representantes das Séries A e B do Brasileiro. No Alagoano, desde 2015 os títulos se revezam entre CRB e CSA. No Goiano, o Atlético-GO levantou três das últimas quatro edições, enquanto o Goiás persegue o título desde 2018 e o Vila Nova, desde 2005. No Maranhense, o Sampaio Corrêa tentará o tetracampeonato, enquanto no Potiguar, o ABC buscará o seu 58º título.

Carioca

O Campeonato Carioca começa com um jogo antecipado da 5º rodada. Por conta da viagem para a disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo abre a competição no dia 12 de janeiro, contra o Audax, no Maracanã. Já a primeira rodada está marcada para o dia 15, com Fluminense, Vasco, Botafogo e novamente o Flamengo em campo.

Catarinense e Paranaense

O segundo fim de semana do ano marca o início oficial da temporada no futebol brasileiro, de acordo com o calendário da CBF. No sábado, têm início os Campeonatos Catarinenses e Paranaense. Em Santa Catarina, o último campeão foi o Brusque. Já no Paraná, o Coritiba ficou com a taça em 2022 e encerrou um jejum de quatro anos. Já o Athletico venceu pela última vez em 2020.

Paulista

Competição de futebol mais antiga do Brasil, e estadual mais rico do País, o Campeonato Paulista dá o seu pontapé inicial no dia 15 de janeiro. Serão 16 equipes na disputa, com o Palmeiras buscando o bicampeonato. Neste século, o título fugiu dos quatro grandes apenas três vezes, duas com o Ituano (2002 e 2014) e uma com o São Caetano (2004).

Cearense

Com o Fortaleza buscando o inédito pentacampeonato, o Campeonato Cearense tem início no dia 15 com a participação de dez equipes. Rebaixado para a Série B, o Ceará busca justamente quebrar a sequência do maior rival. A última vez que o título escapou da dupla foi em 1995, com o Ferroviário.

Mineiro, Gaúcho e Mato-grossense

Os três últimos campeonatos estaduais, com representantes nas Séries A e B, a começar são o Mineiro, Gaúcho e Mato-grossense. Em Minas, o Atlético busca o tetra, mas agora com a concorrência do Cruzeiro, de volta à elite nacional. Já no Rio Grande do Sul, o Grêmio vai em busca do hexa, com o Inter no jejum desde 2016. E no Mato Grosso, o Cuiabá tentará o sexto título nos últimos sete anos.

