Rio Grande do Sul Segundo mandato: Eduardo Leite toma posse como governador do Rio Grande do Sul

Por Pedro Marques | 1 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em seu discurso, Leite citou o diálogo como uma de suas bandeiras. Foto: Guerreiro/ALRS Em seu discurso, Leite citou o diálogo como uma de suas bandeiras. (Foto: Guerreiro/ALRS) Foto: Guerreiro/ALRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Eduardo Leite (PSDB) tomou posse, na manhã deste domingo (1º), para seu segundo mandato como governador do Rio Grande do Sul, ao lado do vice Gabriel Souza (MDB). A sessão solene aconteceu na Assembleia Legislativa. No Parlamento gaúcho, o presidente Valdeci Oliveira (PT) empossou Leite e Souza. Já no Palácio Piratini, o então governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, transmitiu o cargo ao tucano.

Em seu discurso na Assembleia Legislativa, Leite relembrou seu primeiro mandato como chefe do Executivo do Estado. “O futuro é sempre resultado de uma articulação complexa entre sonhos, vontades e ações. Por isso, dizer, naquela circunstância [primeiro mandato como governador], que precisávamos construir ‘um novo futuro’ tinha um sentido de mobilização, com a humildade de quem reconhece o tamanho do esforço e a consciência de que se trata de um trabalho coletivo, muitas vezes condicionado pelo imponderável.”

“Pela coragem e ousadia de muitos que estão aqui nesta manhã, voltamos a poder imaginar um horizonte promissor para o Rio Grande do Sul, por conta das possibilidades abertas por um projeto e uma agenda muito claros. Nesta trajetória singular, fomos guiados por uma diretriz transparente, validada nas urnas lá em 2018: conduzir as mais profundas transformações no panorama do setor público gaúcho em nossa história recente, colocando-o em condições de poder estar à altura da gigantesca revolução tecnológica, social e econômica em curso”, disse Leite.

O tucano também citou o diálogo como uma de suas bandeiras: “Mostramos que é possível construir um novo Rio Grande do Sul com diálogo, conciliação e tolerância”. E continuou: “Mostramos que é possível fazer política com firmeza e convicção, sem negociatas, confrontos e ataques, sem agredir adversários ou quem discorda de um determinado ponto de vista. Praticamos uma política que não aposta em rupturas ou traumas. Acolhemos civilizadamente a divergência”.

Reeleição

O chefe do Executivo lembrou que “pela primeira vez, um governador foi reeleito pelo sufrágio universal para um mandato consecutivo no Rio Grande do Sul”. “O fato eleitoral é louvável, mas não há tempo a perder com comemorações.”

Leite citou seu vice-governador, Gabriel Souza: “Agora, tenho como vice-governador um jovem líder político, igualmente sábio, íntegro e leal, o Gabriel Souza, com o qual certamente alcançaremos resultados expressivos. Gabriel, que está se despedindo deste plenário em que atuou como deputado de forma decisiva para os avanços do Rio Grande nos últimos oito anos: conto contigo para fazermos a evolução da evolução obtida neste governo que se encerra”.

Secretariado

O governador afirmou que montou um secretariado com qualificações técnicas e políticas. “Montamos um secretariado qualificado técnica e politicamente, (…) com uma tarefa tão clara quanto a agenda e quanto os nossos propósitos: melhorar o desempenho, a performance do governo. Vamos acelerar, aproveitando as lições e os avanços dos últimos anos.”

Confira, a seguir, como está definida a futura composição (em ordem alfabética por órgão):

Assistência Social: Beto Fantinel

Agricultura e Pecuária: Giovani Feltes

Casa Civil (com status de Secretaria): Artur Lemos

Cultura: Beatriz Araújo

Desenvolvimento Econômico: Ernani Polo

Desenvolvimento Rural: Ronaldo Santini

Desenvolvimento Urbano: Carlos Rafael Mallmann

Casa Militar (com status de Secretaria): Luciano Boeira

Comunicação: Tânia Moreira

Educação: Raquel Teixeira

Esporte e Lazer: Letícia Boll Vargas (Danrlei de Deus)

Fazenda: Pricilla Maria Santana

Inclusão Digital: Lisiane Lemos

Inovação, Ciência e Tecnologia: Simone Stulp

Logística e Transportes: Juvir Costella

Meio Ambiente: Marjorie Kauffmann

Obras Públicas: Izabel Matte

Parcerias e Concessões: Pedro Capeluppi

Planejamento, Governança e Gestão: Cláudio Gastal

Procuradoria-Geral do Estado (com status de Secretaria): Eduardo Cunha da Costa

Saúde: Arita Bergmann

Segurança Pública: Sandro Caron

Sistemas Penal e Socioeducativo: Luiz Henrique Viana

Trabalho e Desenvolvimento Profissional: Gilmar Sossella

Turismo: Vilson Covatti

Já o deputado estadual reeleito Frederico Antunes (PP) voltará a exercer a liderança do governo do Estado na Assembleia Legislativa, retomando função desempenhada durante o primeiro mandato de Eduardo Leite. (Pedro Marques)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul