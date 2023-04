Porto Alegre Quarenta toneladas de lixo descartadas irregularmente são recolhidas no bairro Sarandi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

A limpeza foi feita por nove garis, com o auxílio de uma retroescavadeira e de sete caminhões Foto: DMLU/PMPA A limpeza foi feita por nove garis, com o auxílio de uma retroescavadeira e de sete caminhões. (Foto: DMLU/PMPA) Foto: DMLU/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) realizou, no domingo (16), uma operação para recolher resíduos descartados irregularmente no beco Recanto do Chimarrão e na avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre.

Quarenta toneladas de lixo foram retiradas desses locais. A limpeza foi feita por nove garis, com o auxílio de uma retroescavadeira e de sete caminhões. A região é alvo frequente de descarte irregular de resíduos.

“Essa é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando na limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que serão feitas nos locais”, disse o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

