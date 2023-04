Mundo SpaceX, do bilionário Elon Musk, adia o lançamento do Starship, o foguete mais poderoso da história

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

O lançamento foi adiado por causa de uma válvula congelada Foto: Spacex/ Divulgação O lançamento foi adiado por causa de uma válvula congelada. (Foto: Spacex/Divulgação) Foto: Spacex/ Divulgação

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, adiou nesta segunda-feira (17) o primeiro voo orbital do foguete Starship, apontado como o mais poderoso da história por sua grande capacidade de transportar pessoas e cargas.

O lançamento seria para teste e não teria tripulação. A expectativa é de que uma nova tentativa aconteça ainda nesta semana. A empresa espacial informou durante uma transmissão ao vivo, nos minutos finais da contagem regressiva, o cancelamento do voo devido a um problema de pressurização no propulsor do foguete de estágio inferior.

“Uma válvula de pressurização parece estar congelada, portanto, a menos que comece a operar em breve, não haverá lançamento”, afirmou Musk.

O lançamento estava previsto para ocorrer na base da SpaceX em Boca Chica, no Sul do Texas (EUA), e deveria terminar no Oceano Pacífico, próximo à costa do Havaí.

O foguete foi projetado para realizar futuras missões à Lua e a Marte. Ele já foi escolhido pela Nasa (a agência espacial norte-americana) para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o final de 2025.

O veículo espacial é apontado como o mais poderoso da história porque pode transportar até 150 toneladas, quando precisar ser reutilizado, e até 250 toneladas se puder ser descartado após uma missão.

