Porto Alegre Quarta é dia de drive thru da Campanha do Agasalho no Largo Glênio Peres em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Primeiro drive thru de arrecadação teve presença do prefeito e da primeira-dama na semana passada Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Primeiro drive thru de arrecadação teve presença do prefeito e da primeira-dama na semana passada. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A prefeitura promove mais um drive thru de arrecadação da Campanha do Agasalho 2020 nesta quarta-feira (20), das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, na calçada do Largo Glênio Peres.

Já foram contadas 20.332 peças de roupas desde 30 de abril, quando a mobilização foi lançada. No entanto, há um grande número de doações ainda em quarentena, aguardando a triagem, que pode elevar o total para 35 mil peças recebidas. Das liberadas, a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) distribuiu 13.615 unidades, beneficiando 8.659 pessoas de 17 instituições.

“A solidariedade do porto-alegrense está se confirmando, são muitas doações chegando e temos certeza de que muito mais virá. Também nos alegra bastante o aumento de parceiros como pontos de coleta. Temos certeza que poderemos aquecer um grande número de pessoas necessitadas”, disse a primeira-dama Tainá Vidal.

“Estaremos com o drive thru todas as quartas-feiras na avenida Borges até 1º de julho. Porém, teremos outras ações especiais para incentivar a entrega de donativos. Também precisamos de cobertores e peças infantis”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores.

Cuidados na pandemia

A Campanha do Agasalho 2020 tem o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”. Neste ano, a mobilização começou mais cedo para os donativos chegarem aos beneficiados antes do inverno.

Em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição. Ficarão durante 14 dias em local arejado e ensolarado, para só então serem triadas e embaladas. A necessidade maior é de limpas, em bom estado e que possam ser usadas logo.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc, albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social, Centros de Referência Especializados de Assistência Social, Centros Dia do Idoso, Centros de Relações Institucionais e Participativas, povos indígenas e quilombolas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre