O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou o projeto de lei que permite a antecipação de feriados municipais na cidade com o objetivo de aumentar o isolamento social em meio à pandemia de coronavírus. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira (19).

O texto foi enviado à Câmara de Vereadores no domingo (17) e aprovado em votação virtual realizada na segunda (18). O feriado prolongado será desta quarta-feira (20) até domingo (24).

Para isso, os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) serão antecipados para esta quarta e quinta (21). Na sexta-feira (22), será declarado ponto facultativo na cidade.

Covas disse que a antecipação dos feriados é uma das “últimas cartadas” para aumentar o isolamento social como medida contra a disseminação do novo coronavírus. Ele afirmou também que um lockdown restrito à capital paulista não seria viável e só faria sentido se fosse em toda a Região Metropolitana.

ABC Paulista

Os prefeitos dos sete municípios que compõem a região do ABC Paulista decidiram nesta terça enviar projetos de lei às Câmaras Municipais para antecipar o feriado de Corpus Christi para sexta-feira (22). A decisão busca aumentar o isolamento social na região.

