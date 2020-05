Ministro da Saúde interino nomeia nove militares do Exército para atuar na pasta

O ministro da Saúde interino, general Eduardo Pazuello, nomeou mais nove militares do Exército para atuar na pasta. As nomeações foram publicadas na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial da União.

O governo vem aumentando a presença de militares no Ministério da Saúde desde a saída de Luiz Henrique Mandetta do comando da pasta.

Confira as novas nomeações de militares do Exército para o ministério publicadas nesta terça: