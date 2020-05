Dicas de O Sul Quarta-feira terá mais um drive thru da Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 9 de Maio de 2020

Marchezan e Tainá participaram da ação na sexta-feira. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O segundo drive thru para arrecadar doações para a Campanha do Agasalho será realizado na próxima quarta-feira (13), das 11h às 16h, na avenida Borges de Medeiros, na calçada do Largo Glênio Peres. A iniciativa ocorrerá todas as quartas-feiras, no mesmo local, até 1º de julho.

O resultado da primeira edição ultrapassou as expectativas. “Ficamos muito felizes. Além da solidariedade, as pessoas entenderam e atenderam nosso pedido de doar roupas limpas e organizadas. Reforçamos a necessidade de peças infantis e agradecemos imensamente as doações desta tarde de sexta”, diz a primeira-dama Tainá Vidal.

As doações da primeira edição lotaram cinco caçambas de camionetes e foram encaminhadas para a sala de quarentena onde ficarão por 14 dias e, após, serão triadas e contadas detalhadamente. “Foram centenas de doações. Pela experiência dos anos anteriores, acreditamos termos recebido mais de mil peças nesta primeira ação”, comemora o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores.

Com o tema Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém, a campanha deste ano precisou ser reinventada em função do cenário atual, que exige isolamento e cuidados.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), além de albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFACOPOA. A 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drives thrus.

Pontos de coleta:

1. Paço Municipal – Centro Histórico

2. Central de Triagem – rua Múcio Teixeira, 33 – Menino Deus

3. EstaFácil Estacionamentos

Rua Dona Laura, 320;

Rua Comendador Caminha, 42.

4. Instituto de Cardiologia – avenida Princesa Isabel, 395 – Santana

5. Rede Panvel

Avenida Borges de Medeiros, 589 e 595 – Centro Histórico;

Avenida Wenceslau Escobar, 2857 – Lj 04 – Cristal;

Avenida Edgar Pires de Castro, 1395 – Aberta dos Morros;

Avenida Cavalhada, 2351 – Cavalhada;

Rua Vinte e Quatro de Outubro, 742 – Moinhos de Vento;

Rua Zeca Neto, 38 – Cristo Redentor;

Rua Valparaíso, 698 – Jardim Botânico;

Rua Coronel Bordini,12 – Auxiliadora;

Rua Silveiro, 1810 – Menino Deus;

Shopping Bela Vista – avenida Nilópolis, 543 – Lj 5 – Petrópolis;

Viva Open Mall – avenida Nilo Peçanha, 3200 – Lj 48 – Chácara das Pedras.

6. Rede Asun de Supermercados

Avenida Cavalhada, 2985 – Cavalhada;

Avenida Plínio Brasil Milano, 1609 – Higienópolis;

Avenida Francisco Trein, 687 – Cristo Redentor;

Avenida Bento Gonçalves, 68 – Azenha;

Estrada João Antônio da Silveira,1134 – Nova Restinga;

Rua Jacinto Osório, 126 – Santana;

Rua da República, 500 – Cidade Baixa;

Avenida Bernardino Silveira Amorim, 1134 – Rubem Berta.

7. Mercado Público – Largo Glênio Peres – Centro Histórico

8. Defensoria Pública do Estado – rua Sete de Setembro, 666 – Centro Histórico

9. Lojas Quero Quero

Avenida Alberto Bins, 358 – Centro Histórico;

Avenida da Azenha, 941 – Azenha;

Avenida Assis Brasil, 5411 – Sarandi;

Avenida Protásio Alves, 5525 – Petrópolis;

Avenida Edgar Píres de Castro, 1813 – Hípica.

10. Academia Scorpyon – avenida Adda Mascarenhas de Moraes, 297 – Jardim Itú Sabará

11. Palácio da Polícia – avenida João Pessoa, 2050 – Azenha

12. Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso- avenida Ipiranga, 1803 – Azenha

13. Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM – rua Freitas de Castro, 701- Azenha

14. Supermercado Lang – rua Prof. Carvalho de Freitas, 857- Teresópolis

15. Supermercado SuperTrês

Avenida Teresópolis, 33980 – Teresópolis;

Avenida Teresópolis, 3742 – Nonoai;

Avenida Prof. Oscar Pereira, 4125 – Cascata.

