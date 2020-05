Porto Alegre Farmácias distritais aceitam receita digital para retirada de medicamentos

9 de Maio de 2020

Além de facilitar ao usuário, medida complementa ações para combater disseminação da Covid-19 na cidade.

Pacientes atendidos remotamente pela Telemedicina ou acompanhados por profissionais da saúde, via telemonitoramento, já podem receber a medicação prescrita pelo médico assistente mediante apresentação da receita digital. A iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), prevê a distribuição dos medicamentos nas farmácias distritais de Porto Alegre. Com a medida, a administração municipal complementa ações para diminuir o risco de disseminação da Covid-19 na Capital, em especial entre os pacientes crônicos, grupo com o maior risco de contrair o vírus.

Apesar da cidade chegar até aqui com o menor ritmo de avanço da pandemia entre as capitais, não se pode perder o foco da importância do cumprimento às regras de isolamento social, principalmente dos grupos de risco. “Estamos analisando a cada dia a evolução da doença e nos dedicando a encontrar formas de melhorar a prestação do atendimento em saúde à população”, enfatiza o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

De acordo com o coordenador da Assistência Farmacêutica da SMS, Leonel Almeida, o telemonitoramento é fundamental para fazer o acompanhamento desses pacientes. “É essencial que a rede de assistência farmacêutica seja articulada para garantir acesso aos medicamentos após o atendimento remoto. Para isso, é importante que as receitas digitais sejam aceitas no sistema público de saúde”, explica.

Almeida acrescenta que a medida é possível devido ao sistema de dispensação implementado na rede de farmácias distritais, que permite o arquivamento das receitas no sistema junto do histórico do paciente. “Além de garantir acesso, possibilita ao profissional registrar a dispensação de forma adequada nas diferentes plataformas. Assim, a secretaria garante o uso racional do medicamento”, ressalta.

A farmacêutica Marialva Almeida Gonçalves, coordenadora da Farmácia Distrital Santa Marta, reitera que a medida trouxe benefícios aos pacientes. “Com menor circulação nas ruas, eles correm menor risco de contaminação, lembrando que a dispensação pode ser feita a um cuidador dessa pessoa”, reforça.

A farmacêutica lembra que para retirar o medicamento a receita deve conter código verificador ou QR Code possibilitando a validação da assinatura, conforme Nota Técnica 05/2020 da SMS. “Para retirar o medicamento, é necessário apresentar documento oficial com foto, como RG, CNH, CTPS, passaporte. Se for o cuidador a retirar o medicamento, deve-se apresentar documentos do paciente e do cuidador”, enfatiza.

Receitas prescritas a partir do sistema de monitoramento Telesus, do Ministério da Saúde, podem ser apresentadas nas farmácias distritais e nas unidades de saúde municipais. Marialva Gonçalves enfatiza que receitas prescritas em receituário, escaneadas ou fotografadas não podem ser utilizadas. “A receita precisa ser gerada em plataforma digital de prescrições”, finaliza.

