Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Rodrygo, Antony (D), Gabriel Jesus e Martinelli (E) têm média de 22,9 anos de idade. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. O quarteto ofensivo do Brasil que começa o jogo contra Camarões nesta sexta-feira (2), no Estádio Lusail, é o mais jovem da história da Seleção em mais de 60 anos de Copas do Mundo. A média de idade é de apenas 22,9 anos.

Dos quatro, três nasceram neste século: Rodrygo (9 de janeiro de 2001), Antony (24 de fevereiro de 2000) e Gabriel Martinelli (18 de junho de 2001), o caçula nesta Copa. Gabriel Jesus nasceu em 3 de abril de 1997.

A geração de 2022 contra Camarões ficou atrás da turma de 1958. Naquela edição, o Brasil que entrou em campo nas quartas de final contra País de Gales tinha na frente Garrincha, Mazzola, Zagallo e Pelé.

Eles tinham na época média de idade de 22,2 anos, aproximadamente – muito por conta dos 17 anos e oito meses de Pelé, em sua estreia. Zagallo era o mais velho, perto de completar 26.

Analisando toda a história do Brasil no torneio, esse quarteto de 2022 só é mais velho do que o de 1958 e outro de 1934. No único jogo da Seleção, pelas oitavas de final contra a Espanha, Waldemar de Brito, Leônidas, Armandinho e Patesko tinham, em média, 22,1 anos.

Como o Brasil jogava na tática WM, com cinco jogadores mais adiantados, a conta poderia incluir o ponta-direito Luisinho, que tinha na época 23 anos e dois meses de idade. A média sobe para 22,6 anos.

O levantamento se baseou nas escalações da seleção brasileira nos 112 jogos em Copas do Mundo (incluindo o desta sexta). Nem sempre o time tinha um quarteto ofensivo bem definido, então foi necessário escolher os quatro jogadores mais avançados no campo.

