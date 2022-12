Seleção Tite assume responsabilidade após Brasil perder para Camarões

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Quem perdeu fomos todos nós, nossa preparação é conjunta, a vitória é conjunta, a derrota é conjunta", disse o treinador.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na entrevista coletiva após a derrota da Seleção Brasileira para Camarões, o técnico Tite admitiu que o resultado dessa sexta-feira (2) afeta o grupo de certa forma. Mas destacou que isso é importante para os jogadores ficarem incomodados, e ressaltou que não há abalo na confiança para o restante da Copa do Mundo.

“Fica sentido e tem que sentir quando perde. Faz parte da vida. Mas o futebol e a competição te proporcionam, até por termos vencido dois jogos, uma segunda chance. Mas temos que ficar sentidos, até amanhã de tarde quando iniciarmos a preparação”, comentou Tite.

O treinador procurou exaltar as qualidades de Camarões e ressaltou o equilíbrio na Copa, além de assumir parte da responsabilidade pelo resultado.

“O jogo mostrou, e vocês fizeram a análise das etapas, ataque e contra-ataque, e a possibilidade de uma efetividade não aconteceu. Camarões teve mérito de fazer o gol e vencer o jogo. Quem perdeu fomos todos nós, nossa preparação é conjunta, a vitória é conjunta, a derrota é conjunta, com o seu técnico sendo porta-voz e um dos responsáveis”, disse Tite.

Ele afirmou que uma das lições tiradas do jogo é a “criatividade e efetividade” na fase final do ataque. Tite considerou que em alguns momentos a vontade de fazer o certo não se concretizou.

Além de impedir os 100% de aproveitamento do Brasil na Copa (nenhuma outra seleção conseguiu também), essa derrota para Camarões encerrou uma invencibilidade que durou 17 jogos. A última derrota havia sido na final da Copa América 2021, para a Argentina, por 1 a 0.

Mesmo com esse resultado, o Brasil seguiu sua rotina de passar pela fase de grupos da Copa do Mundo como líder de chave. A Seleção ficou com o primeiro lugar pela 16ª vez na história.

No histórico contra a Coreia do Sul, o Brasil leva a melhor. Não foram muitos confrontos até hoje, é verdade, mas a Seleção perdeu apenas uma vez e venceu seis, em sete encontros no total.

Pior ataque

Com três gols marcados em três jogos, a Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa com seu pior desempenho ofensivo desde o Mundial de 1978, quando balançou as redes em apenas duas oportunidades.

O ataque brasileiro, que passou em branco na derrota dessa sexta, havia marcado contra Sérvia (2 a 0) e Suíça (1 a 0). Foram 54 finalizações nos três confrontos. A Seleção só havia marcado menos gols na primeira fase na Copa da Argentina, em 78. Na ocasião, o time do técnico Cláudio Coutinho anotou apenas dois gols: vitória sobre a Áustria por 1 a 0 e empate em 1 a 1 com a Suíça. Ainda teve um 0 a 0 com a Espanha. A performance ofensiva no Catar é a segunda pior da história da Seleção, repetindo os três gols anotados na fase de grupos da Copa do Mundo de 1974. O Brasil empatou sem gols com Iugoslávia e Escócia e venceu Zaire por 3 a 0. O melhor desempenho ofensivo da Canarinho foi em 2002, quando marcou 11 gols na fase de grupos: 2 a 1 na Turquia, 4 a 0 na China e 5 a 2 na Costa Rica. Naquele ano, o time comandado por Felipão conquistou o pentacampeonato de forma invicta, vencendo todos os seus jogos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção