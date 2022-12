Seleção Jornais estrangeiros repercutem derrota do Brasil

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

"É a vez do Brasil cair". O L'Équipe, da França, pontuou que a Seleção foi a última vítima das zebras no Mundial. (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa do Mundo com uma derrota por 1 a 0 para Camarões, mas se manteve na primeira colocação do grupo G por conta do saldo de gols e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final do torneio.

Depois de pressionar e perder chances no primeiro tempo e no começo do segundo, a Seleção tomou um gol de Aboubakar nos acréscimos, o primeiro sofrido na Copa, e perdeu. Os jornais internacionais repercutiram a derrota brasileira:

1) Olé – “Outra surpresa: Brasil perde para Camarões”, escreveu o principal diário esportivo da Argentina.

2) The Guardian – “Aboubakar surpreende Brasil, mas Leões Indomáveis caem fora”, destacou um dos principais portais de notícias da Inglaterra.

3) El País – “Africanos derrubaram o invicto, mas a ‘Canarinha’ avançou em primeiro lugar”. Principal jornal do uruguaio destacou que, apesar da derrota, o Brasil garantiu a primeira colocação do grupo.

4) Bild – “No Brasil, só os brincos de Neymar brilham”, provocou o diário alemão.

5) L’Équipe – “É a vez do Brasil cair”. O L’Équipe pontuou que o Brasil foi a última vítima das zebras no Mundial, assim como foi a própria França, também com reservas, contra a Tunísia.

6) Mundo Deportivo – “Brasil cai frente a Camarões, mas é o suficiente para terminar como líder”, escreveu o portal espanhol Mundo Deportivo.

Primeira derrota

O Brasil sofreu nessa sexta a primeira derrota na história para uma seleção africana em Copas do Mundo. Com reservas em campo, a Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0 para Camarões pela última rodada do grupo G do Mundial do Catar. No total, foram oito jogos e até então a Canarinho estava com aproveitamento de 100% contra os países da África na história do torneio.

Classificado antecipadamente para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022, o técnico Tite decidiu poupar o time inteiro na 3ª rodada da fase de grupos. O Brasil até teve chances de gol com Gabriel Martinelli e Bruno Guimarães, mas viu Aboubakar marcar no fim para carimbar mais uma zebra no Mundial do Catar.

A própria seleção de Camarões já esteve no caminho do Brasil em outros dois Mundiais e foi derrotada. Confira a lista de jogos completa:

— Brasil 3 x 0 Zaire (Jairzinho, Rivellino e Valdomiro) – Copa de 1974 (Alemanha)

— Brasil 1 x 0 Argélia (Careca) – Copa de 1986 (México)

— Brasil 3 x 0 Camarões (Romário, Márcio Santos e Bebeto) – Copa de 1994 (EUA)

— Brasil 3 x 0 Marrocos (Ronaldo, Rivaldo e Bebeto) – Copa de 1998 (França)

— Brasil 3 x 0 Gana (Ronaldo, Adriano e Zé Roberto) – Copa de 2006 (Alemanha)

— Brasil 3 x 1 Costa do Marfim (Luis Fabiano 2x, e Elano) – Copa de 2010 (África do Sul)

— Brasil 4 x 1 Camarões (Neymar 2x, Fred e Fernandinho) – Copa de 2014 (Brasil)

— Brasil 0 x 1 Camarões (Aboubakar) – Copa de 2022 (Catar).

