Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Telles começou a partida como titular e se machucou aos 6 minutos do segundo tempo. (Foto: Getty Images)

Alex Telles e Gabriel Jesus vão passar por ressonância magnética neste sábado (3) por problemas no joelho direito. Tanto o lateral-esquerdo quanto o atacante da Seleção se queixaram de dores na região durante a derrota por 1 a 0 para Camarões, nessa sexta-feira (2).

Telles começou a partida como titular e se machucou aos 6 minutos do segundo tempo, após choque em bola cruzada na área da Seleção com Andre-Frank Zambo. Avaliado ainda no campo, ele já começou tratamento com gelo ainda no banco de reservas e chorou bastante após ser substituído, tendo de ser amparado pelo médico Rodrigo Lasmar.

O caso do defensor é o que mais preocupa. O problema dele foi pelo trauma com o adversário após saltar e na sequência houve um entorse. O fato de não estar com o pé preso no chão ameniza o caso, mas ainda assim inspira muito cuidado. Jesus, por sua vez, só relatou dores quando foi para o banco, e a atenção do departamento médico está no fato de o atacante ter um histórico médico na região.

Jesus começou jogando contra Camarões, deu lugar a Pedro na segunda etapa e relatou ao departamento médico um incômodo no joelho. Por isso, passará por exames, também.

“Hoje tivemos dois problemas médicos. Alex Telles deixou o jogo se queixando de dores no joelho direito após um trauma, ele foi avaliado no vestiário agora e amanhã será realizado um exame de ressonância magnética para avaliar um pouco melhor. Da mesma forma, Gabriel Jesus também se queixou de dores no joelho direito e já providenciamos uma imagem que será feita amanhã. Depois desses exames daremos mais detalhes”, resumiu Lasmar.

A Seleção Brasileira já não conta com o outro lateral-esquerdo, Alex Sandro. O camisa 6 sofreu uma lesão no músculo do quadril esquerdo contra a Suíça e está em tratamento.

O departamento médico agora terá de correr para deixar Alex Sandro em condições de atuar nas oitavas de final, nesta segunda (5), contra a Coreia da Sul.

Sem os dois jogadores da posição, Tite improvisou Marquinhos na lateral esquerda durante boa parte do segundo tempo contra Camarões, mas ele faz a dupla de zaga principal com Thiago Silva.

Além deles, Danilo e Neymar estão em tratamento por lesões no tornozelo. Os dois jogadores assistiram ao confronto dessa sexta nas tribunas do estádio Lusail, junto de Alex Sandro.

