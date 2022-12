Seleção Médico da Seleção diz que Neymar ainda é dúvida para as oitavas de final

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Lesionados, Danilo (E) e Neymar (D), assistiram a Brasil x Camarões da arquibancada. (Foto: Twitter/Fifa)

Após a derrota para Camarões, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, falou sobre a recuperação de Neymar e disse que não é possível assegurar a escalação do atacante para as oitavas de final da Copa do Mundo.

O Brasil terá dois treinamentos até o duelo contra a Coreia, marcado para segunda-feira (5), às 16h (Brasília). Além de Neymar, os laterais Danilo e Alex Sandro também estão em recuperação de lesão.

“Com relação a Neymar e Alex Sandro, ainda temos 72 horas para o próximo jogo, vamos contar com o tempo ao nosso favor. Nós temos possibilidades ainda e vamos aguardar como vai ser essa transição. Ainda não começaram o trabalho em campo com bola, isso será feito amanhã (sábado), e é importante observar como será a resposta deles a esse novo estímulo. Dependendo disso, podem ter ou não condições.”

O lateral Danilo é quem, segundo o médico, tem mais chance de voltar ao time. Nessa sexta (2), o defensor treinou com chuteira no campo do CT e deu sinais de evolução.

“O Danilo vem apresentando uma evolução muito positiva e satisfatória. Ele fez um trabalho intenso em campo, já com bola, em uma adaptação funcional muito positiva. A expectativa é que ele faça o treino normalmente com o grupo, vamos observar como ele vai se sentir. Correndo tudo bem, expectativa é grande para que ele esteja à disposição no próximo jogo.”

Os problemas físicos aumentaram após a derrota para Camarões. Alex Telles deixou a partida no segundo tempo chorando com dores no joelho direito. Ele passará por exames neste sábado. Gabriel Jesus também se queixou de dores no local e realizará exames.

Dia de torcedor

De volta ao estádio Lusail depois da lesão na primeira partida contra a Sérvia, Neymar teve um dia de torcedor na beira do campo na derrota por 1 a 0 para Camarões. O camisa 10 assistiu da arquibancada o encerramento da primeira fase da Copa do Mundo ao lado de Danilo e Alex Sandro – os três se recuperam de lesões. Neymar teve resenha com o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, e com o lateral-direito Danilo antes de a bola rolar. Acompanhou do gramado o aquecimento dos companheiros e chegou a fazer embaixadinhas curtas. Mão no peito e garganta inflamada para cantar o hino nacional. Mas principalmente o gogó apurado para reclamar com o quarto árbitro das duras entradas dos camaroneses em Rodrygo. O substituto de Neymar, com a camisa 21, recebeu atenção do camisa 10 antes do jogo. Um abraço apertado e um conselho de pé de ouvido. Foi flagrado posando para fotos com torcedores e, no intervalo, foi ao vestiário da Seleção. Quando Alex Telles saiu machucado aos 9 minutos do segundo tempo, Neymar pediu informações ao médico Rodrigo Lasmar. Ao fim do jogo, o atacante foi ao gramado e cumprimentou vários jogadores. Neymar ainda deu um pique para atravessar o campo e falar com a família. Depois, ainda autografou camisas.

