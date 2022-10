Porto Alegre Quarto Distrito: primeiro empreendimento aprovado com novas regras será o mais alto de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Empreendimento de 117 metros oferece área residencial, apart-hotel, hospital dia, supermercado, coworking, lojas e garagem comercial Foto: SMAMUS/PMPA/Divulgação Empreendimento de 117 metros oferece área residencial, apart-hotel, hospital dia, supermercado, coworking, lojas e garagem comercial. (SMAMUS/PMPA/Divulgação) Foto: SMAMUS/PMPA/Divulgação

Foi aprovado nesta segunda-feira (31) o primeiro projeto arquitetônico do 4º Distrito de acordo com o regime especial de flexibilização dos parâmetros urbanísticos e concessão de benefícios para empreendimentos. O projeto está localizado na rua Sete de Abril, bairro Floresta.

Está prevista a implantação de uma torre de 117 metros de altura, a mais alta da cidade, conectada por um rooftop ao imóvel preservado (antigo Moinho Germani) na base. A aprovação do projeto arquitetônico, pelo Escritório de Licenciamento, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), ocorre menos de um mês após a sanção da Lei Complementar 960/2022 que institui o Programa +4D de Regeneração Urbana do 4° Distrito.

O empreendimento da Bewiki oferece uma plataforma de espaços e serviços, como atividade residencial, apart-hotel, hospital dia, supermercado, coworking, lojas e garagem comercial.

“Criamos as condições para flexibilização de regras e concessão de benefícios. Teremos um prédio inovador, com arquitetura arrojada, onde cerca de 150 mil pessoas devem circular por mês”, destacou o prefeito Sebastião Melo, ao receber na tarde desta segunda-feira, 31, no Paço Municipal, os representantes da Bewiki.

Programa +4D

O projeto atende a grande maioria das regras previstas do programa +4D. Entre elas, a adoção de princípios e práticas sustentáveis, cobertura verde tipo rooftop, uso misto da edificação entre residencial e não residencial, soluções que contribuem para a drenagem urbana e permeabilidade do solo, qualificação das esquinas, minimização do impacto das barreiras visuais existentes (remoção de muros e cercas), níveis de transparência e permeabilidade no pavimento térreo, uso de fachadas ativas e diversidade da forma.

“Este projeto representa de forma bastante elucidativa o resultado de todas as regras urbanísticas que criamos para incentivar a transformação da região. No Programa +4D, damos liberdade de forma arquitetônica para o empreendedor e retiramos todas as amarras que impediam a construção de edificações inovadoras como essa”, explica o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm.

O investimento é de R$ 150 milhões e com previsão de geração de 200 empregos diretos. “Os incentivos foram decisivos para decidirmos permanecer e investir no 4º Distrito. Fizemos o mesmo em outras áreas em processo de revitalização, como o centro do Rio de Janeiro, que só se viabilizam com incentivos”, justifica o CEO da Bewiki, Eduardo Gastaldo.

