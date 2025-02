Política Quarto presidente de partido a atacar o governo Lula diz não querer conversar

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Chamando Lula de “companheiro”, Paulinho diz em vídeo que está difícil defender o presidente. (Foto: Reprodução)

Paulinho da Força, presidente do Solidariedade – um dos primeiros partidos a apoiar a candidatura de Lula em 2022 –, disse, um dia após disparar um vídeo em que critica o governo Lula, não estar disposto a sentar para conversar o presidente. O governo já foi criticado por dirigentes do PSD, Republicanos e PP.

Chamando Lula de “companheiro”, Paulinho diz na gravação que está difícil defender o presidente.

“Companheiro [Lula], assim não tem como te defender. Se não tem como resolver os problemas do Brasil, por que você virou presidente? E olha que por muitas vezes estive ao seu lado. Inclusive, o Solidariedade foi o primeiro partido a te apoiar na última eleição. E agora, você está virando as costas para o povo brasileiro?”, disse o deputado.

No vídeo, Paulinho ressalta ainda que “a caristia voltou” ao citar o aumento do preço da picanha (promessa de campanha de Lula) e do famoso “cafezinho”. Ele também critica o governo por querer colocar a culpa no povo, além de pedir que ele demita o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Manda o Fernando Haddad embora e põe alguém que possa tocar a economia, você pensa que a economia tá boa? Vai no mercado, vai lá ver o preço do alimento, vai ver se as pessoas conseguem comprar, não dá pra continuar assim. A caristia voltou, preços subiram e o governo achando que todo mundo é bobo e põem a culpa no povo brasileiro”, ressaltou.

O vídeo provocou reações entre governistas e petistas. Um dirigente do PT ligou para a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade-PE) para tentar amenizar os ataques, mas o presidente do partido que ficou de fora da distribuição de ministérios na Esplanada ainda em 2022, tem afirmado não querer conversar. A avaliação é de que não há mais espaço para o diálogo.

Em entrevista à CNN Brasil, nessa segunda-feira (10), Paulinho voltou a criticar o governo e ainda afirmou que está “doido”. “O governo está completamente doido. E a equipe é ruim. Não tem diálogo, o presidente não fala com ninguém. O presidente se trancou em casa”, disse.

As declarações de Paulinho ocorrem em um momento de baixa popularidade do presidente Lula e de tentativas do governo para fortalecer sua articulação com o Congresso. O Solidariedade, partido liderado por Paulinho da Força, apoiou Lula na eleição de 2022, mas não garantiu espaço nos ministérios, sendo contemplado apenas com postos no segundo escalão.

Quarto presidente de partido a atacar o governo Lula diz não querer conversar

