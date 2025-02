Política Presidente nacional do Partido Progressistas anuncia convite a Gusttavo Lima para filiação, mas afirma que tentativa do cantor sertanejo de concorrer ao Palácio do Planalto dependerá do aval de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ciro Nogueira espera que a candidatura do cantor "se viabilize". (Foto: Pedro França/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, afirmou que tem grandes expectativas para que a candidatura de Gusttavo Lima se viabilize nas eleições de 2026. Em entrevista à CNN Brasil no último domingo (9), o político também relatou que convidou o cantor sertanejo a se filiar ao Partido Progressista, mas ressaltou que a viabilidade de seu nome na disputa presidencial depende de vários fatores, incluindo a conquista de apoio dentro do partido e, especialmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além disso, Gusttavo Lima tem sido cobiçado por outras siglas, como o União Brasil e o PL, mas com a condição de que ele concorra a uma vaga no Senado, e não à presidência.

“É uma coisa que ele pode construir e eu espero que ele construa, que ele possa se viabilizar ou nessa eleição, ou em eleições subsequentes”, disse Nogueira, demonstrando otimismo em relação ao potencial do cantor no cenário político brasileiro. Segundo o senador, Gusttavo Lima tem uma trajetória que poderia ser bem aproveitada na política, mas a decisão final sobre sua candidatura dependerá de como ele se posicionar dentro do partido e da recepção dos aliados políticos.

Durante a entrevista, o senador Nogueira também fez questão de esclarecer que o convite para que o sertanejo se filie ao PP não seria, de forma alguma, uma garantia de que ele seria o candidato da sigla à presidência nas próximas eleições. Para que isso aconteça, Gusttavo Lima precisaria conquistar a confiança de outros membros do partido e, “fatalmente”, contar com o apoio do ex-presidente Bolsonaro, que é uma figura central no cenário político atual, principalmente no que diz respeito à disputa interna entre os partidos aliados.

Após o anúncio de sua intenção de se lançar como candidato à presidência, Gusttavo Lima também recebeu uma nova oferta para se filiar ao PL, partido de Bolsonaro, mas com uma condição importante: ele precisaria desistir de sua candidatura presidencial e apostar em uma candidatura ao Senado. Essa proposta reflete a estratégia do PL de tentar viabilizar um nome mais alinhado às suas bases eleitorais, mas com um foco em outro cargo.

Além do PL, o cantor também foi cobiçado pelo União Brasil, partido liderado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é considerado amigo pessoal de Lima. A proximidade entre os dois levantou especulações entre os bolsonaristas, que começaram a desconfiar de que o cantor poderia ter um “jogo armado” com Caiado, o que poderia resultar em uma desistência da candidatura presidencial de Lima em favor do governador goiano, abrindo espaço para ele disputar o Palácio do Planalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-nacional-do-partido-progressistas-anuncia-convite-a-gusttavo-lima-para-filiacao-mas-afirma-que-tentativa-do-cantor-sertanejo-de-concorrer-ao-palacio-do-planalto-dependera-do-aval-de-bolson/

Presidente nacional do Partido Progressistas anuncia convite a Gusttavo Lima para filiação, mas afirma que tentativa do cantor sertanejo de concorrer ao Palácio do Planalto dependerá do aval de Bolsonaro

2025-02-10