Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

O Brasil registrou, ao longo de todo o ano passado, uma média diária de 196 casos de violência física contra crianças, adolescentes e jovens de até 19 anos. Cerca de 80% das agressões contra vítimas de até 14 anos ocorreram dentro de suas próprias casas.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (24) pela SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) com base em casos notificados por unidades de saúde. Em 2023, foram registradas mais de 3 mil notificações envolvendo bebês com menos de 1 ano, enquanto 8.370 casos estavam relacionados a crianças de 5 a 9 anos. Adolescentes e jovens de 15 a 19 anos foram as principais vítimas de agressões, respondendo por 35.851 notificações ao longo do ano.

De modo geral, os Estados da Região Sudeste concentram a maioria dos casos de violência física contra crianças e adolescentes, o que, segundo a SBP, é esperado em razão da alta densidade populacional e de sistemas mais eficientes de diagnóstico e denúncia. Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, entretanto, também registraram números classificados pela entidade como expressivos.

O Estado de São Paulo lidera em todas as faixas etárias, com 17.278 registros de violência física – uma média de quase 50 casos por dia. Minas Gerais aparece como o segundo Estado com mais notificações, contabilizando 8.598 registros ao longo de 2023. Em terceiro lugar, está o Rio de Janeiro, que registrou 7.634 agressões.

A entidade também classifica os números relacionados à Região Sul como “preocupantes”, com destaque para o Paraná, com 7.266 casos, e o Rio Grande do Sul, com 2.331.

2024-10-24