Política Cartórios eleitorais estarão abertos neste domingo para justificativas de ausência na votação

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

No Rio Grande do Sul, os eleitores de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria irão às urnas neste domingo

Todos os cartórios eleitorais gaúchos estarão abertos neste domingo (27), em regime de plantão, das 8h às 17h, para o recebimento de justificativas de ausência na votação do segundo turno das eleições municipais.

Os eleitores que votam em um dos municípios onde ocorrerão eleições em segundo turno e estiverem fora do seu domicílio eleitoral podem justificar o voto presencialmente em qualquer cartório.

No Rio Grande do Sul, os eleitores de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria irão às urnas neste domingo para escolher um dos candidatos a prefeito que seguem na disputa.

Assim como ocorreu no primeiro turno das eleições, quem estiver fora do seu domicílio eleitoral também pode apresentar justificativa no dia do pleito via aplicativo e-Título, das 8h às 17h.

Fique atento: cada turno das eleições que o eleitor não comparecer às urnas corresponde a uma justificativa.

O eleitor que não votar, não justificar e não quitar sua dívida mediante o pagamento da multa eleitoral sofrerá impedimentos na esfera federal, como para se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública; obter passaporte ou carteira de identidade; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou Imposto de Renda.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 148 do TRE-RS (Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul) ou pelo WhatsApp (51) 2312-2015.

