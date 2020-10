Polícia Quase 200 quilos de maconha são apreendidos em rodovia federal no Norte do RS

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Três homens foram presos pela PRF na BR-386 Foto: PRF/Divulgação Três homens foram presos pela PRF na BR-386. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 198 quilos de maconha que eram transportados em um Cruze, na noite de quinta-feira (1º), em Iraí, no Norte do Rio Grande do Sul. Três homens foram presos.

Durante uma operação na BR-386, na divisa do Estado com Santa Catarina, os policiais abordaram o veículo e um Fiesta. Ambos transitavam em alta velocidade, segundo informações divulgadas pela PRF nesta sexta-feira (02).

O Cruze era conduzido por um jovem de 20 anos. No Fiesta, estavam dois homens, de 23 e 27 anos, que confirmaram estar acompanhando o Cruze. A droga foi avaliada em cerca de R$ 200 mil.

