Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Pesquisa aponta que a maior parte dos consumidores irá às compras duas semanas antes da data. (Foto: Freepik)

No Natal deste ano, 27,4% dos consumidores de Porto Alegre pretendem gastar mais de R$ 1 mil com presentes, 25,4% planejam desembolsar entre R$ 501 a R$ 1 mil e outros 24,8% gastarão de R$ 301 a R$ 500. Cada pessoa deve adquirir, em média, cinco itens.

Os principais segmentos contemplados serão moda e acessórios (51,4%), bebês e crianças (28%) e perfumaria e cosméticos (24%). Os dados são de uma pesquisa da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) da Capital.

Conforme o levantamento, a maior parte dos consumidores (37%) irá às compras duas semanas antes da data. Já em 2023, o maior grupo (38,4%) afirmou que compraria presentes com um mês de antecedência.

Em 2024, as compras serão realizadas um mês antes do Natal por 32% das pessoas, ante 38,4% no ano anterior. As intenções de compra na semana do Natal aumentaram de 18,8% para 22,1%; na véspera, de 2,8% para 4,6%; e no dia, de 0,8% para 1%. Também chama a atenção a elevação do número de consumidores que farão a aquisição de presentes após a data comemorativa: 3,3% em 2024 frente a 1,6% em 2023.

O presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, destacou que o Natal é o período mais importante do ano para o comércio. Segundo ele, conhecer os desejos dos consumidores é determinante para traçar estratégias que auxiliem a maximizar resultados aos lojistas e proporcionar boas compras aos clientes.

O vice-presidente da entidade, Carlos Klein, detalhou algumas dicas para os lojistas. “Uma delas é contratar colaboradores temporários que vão reforçar a equipe especificamente para esse período de reta final de ano, onde as vendas são potencializadas. E outra é organizar com os colaboradores horas extras de trabalho e posterior compensação, de acordo com a legislação trabalhista vigente.”

