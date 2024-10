Brasil Torcedores do Peñarol causam caos no Rio de Janeiro, com veículos incendiados e comércio saqueado; quase 300 são detidos uma hora depois

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2024

Ao todo, 283 uruguaios foram detidos. Uma arma foi apreendida.

Centenas de torcedores do Peñarol, do Uruguai, provocaram caos nessa quarta-feira (23) no Rio de Janeiro. Eles estavam na cidade para o primeiro jogo das semifinais da Libertadores contra o Botafogo. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou por volta do meio-dia, depois que um dos integrantes do grupo furtou um celular de uma padaria. Foi quase uma hora e meia de selvageria e vandalismo praticamente sem repressão até que chegassem reforços da própria PM e do Corpo de Bombeiros. O governador Cláudio Castro afirmou que o grupo será escoltado para fora do Estado e não assistirá à partida.

Ao todo, 283 uruguaios foram detidos. Uma arma foi apreendida. Segundo os bombeiros, sete pessoas foram atendidas com ferimentos no local da confusão. De acordo com a corporação, três delas foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

Entre 12h e 13h20min, torcedores, muitos escondendo o rosto, usaram paus e pedras para atacar os poucos policiais militares no local e até banhistas. PMs tentavam contê-los com bombas de efeito moral, em vão. A confusão se agravou. Praticamente todo o mobiliário de um quiosque no calçadão foi furtado: mesas serviam de escudo, e armações de barracas, de porrete. O que estivesse ao alcance da turba, como garrafas de vidro e latas, era atirado contra quem tentasse detê-los. No asfalto, uma moto acabou incendiada. O trânsito nas imediações foi interditado por segurança.

Na areia, mais vandalismo. Um carrinho usado para guardar barracas e cadeiras de praia foi saqueado, e os objetos, também usados como arma. Por volta das 13h15min, homens do Batalhão de Choque chegaram e foram cercar os vândalos. Em represália, moradores do entorno saquearam um dos ônibus de excursão dos torcedores e atearam fogo ao coletivo.

Às 13h20min, quando as forças de segurança estavam em maior número, um grupo foi contido e obrigado a se sentar no chão. O grupo uruguaio chegou no início da manhã à Praia do Pontal em 3 ônibus de turismo. Um dos torcedores, segundo a PM, furtou o celular de uma padaria – o crime foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento.

Uma equipe do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (Bepe) que escoltava os aurinegros foi acionada e conseguiu localizar o ladrão. Com a prisão em flagrante, os ânimos se exaltaram, e os uruguaios iniciaram a baderna. Outros comerciantes foram saqueados, e os homens do Bepe não conseguiram impedir o vandalismo.

