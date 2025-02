Porto Alegre Quase 4 mil veículos são flagrados circulando acima da velocidade permitida em Porto Alegre

Operação Radar Portátil fiscalizou no primeiro mês do ano 46.312 veículos e autuou 3.736 por circularem acima de 60 km/h Foto: Brayan Martins/PMPA Porto Alegre, RS - 22.03.2018 Semana de Porto Alegre - Projeto "No Limite da Via" - Operação com radar móvel, capturando imagens dos veículos que respeitam o limite de velocidade Local: Avenida Edvaldo Pereira Paiva Foto: Brayan Martins/ PMPA Foto: Brayan Martins/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) flagrou durante o mês de janeiro 168 veículos circulando em grandes avenidas com velocidade acima de 90 km/h, sendo 38 acima de 100 km/h. O número é superior a 50% da velocidade máxima em Porto Alegre, que é 60 km/h.

Os registros foram feitos durante a Operação Radar Portátil, que fiscalizou no primeiro mês do ano 46.312 veículos e autuou 3.736 por circularem acima de 60 km/h.

”O excesso de velocidade é uma das razões das mortes na Capital. Junto com ações educativas e melhorias na sinalização, o reforço da fiscalização é uma das medidas que estamos tomando para conscientizar a população sobre os riscos corridos com o desrespeito às leis de trânsito. É fundamental uma mudança de comportamento para reduzir acidentes e salvar mais vidas”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Os maiores registros ocorreram no turno da manhã, com 97 ocorrências acima de 90 km/h. A avenida Ipiranga registrou velocidades de 130 km/h em moto, além de dois carros com 119 km/h.

A avenida Diário de Notícias e Sertório também registraram grandes velocidades, com um carro a 124 km/h e uma moto a 118 km/h, respectivamente. As regiões Leste, com 71 ocorrências, e Norte, com 60, são os locais com os maiores excessos.

Conduzir o veículo com velocidade acima do permitido, ultrapassando 50% do limite, é uma infração gravíssima, sujeitando o condutor à penalidade de multa e à suspensão do direito de dirigir.

Agenda

Até domingo (09), a Operação Radar estará nas avenidas Dom Pedro II, Sertório, Juca Batista, Ipiranga, Assis Brasil, Borges de Medeiros, Edvaldo Pereira Paiva, Baltazar de Oliveira Garcia, Diário de Notícias, Nilo Peçanha, Plínio Kroeff, Padre Cacique, Salvador França, Senador Tarso Dutra, Pereira Franco, Bento Gonçalves, Dante Angelo Pilla e Ernesto Neugebauer.

Para dar maior transparência às ações de fiscalização, o mapa interativo com os locais de todos os medidores eletrônicos de velocidade (MEV) do tipo portátil (radar), Fixo Redutor (lombada eletrônica) e do tipo Fixo Controlador (pardal) estão disponíveis para consulta no portal EPTC Transparente.

Os locais das operações radar serão informados pelo aplicativo Waze. Os pontos aparecerão no Waze com o ícone de polícia, acompanhado da descrição “radar móvel” e da informação sobre a velocidade máxima permitida na via. Além disso, as localizações continuarão sendo divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura.

