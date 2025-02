Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde alerta sobre os sintomas causados pelo calor extremo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O objetivo é proteger a população, em especial grupos considerados mais vulneráveis às altas temperaturas, como crianças, pessoas idosas e gestantes Foto: Freepik (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SES (Secretaria da Saúde) emitiu nesta semana um alerta orientando profissionais e gestores de toda a rede de saúde do Rio Grande do Sul sobre ações necessárias para proteção à saúde da população durante o período de calor extremo no Estado. O objetivo é proteger a população, em especial grupos considerados mais vulneráveis às altas temperaturas, como crianças, pessoas idosas e gestantes.

O material foi elaborado pelas equipes do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) e do Dapps (Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde). O informe também destaca outras condições de saúde, como sobrepeso ou obesidade e doenças crônicas. Pessoas com capacidades física, cognitiva e sensorial limitadas também são foco de atenção, assim como pessoas com problemas de saúde mental, acamadas e usuárias de substâncias psicoativas.

Pela condição socioeconômica, são consideradas de grande vulnerabilidade pessoas que possuem acesso limitado à água potável, em situação de rua ou que vivem em moradias precárias ou de alta densidade domiciliar. Comunidades de migrantes, indígenas ou quilombolas também são focos de preocupação das equipes de saúde.

Sintomas e cuidados

Transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia são sinais de alerta de que o calor extremo está prejudicando a saúde. Ao sentir esses sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente atendimento nos serviços de saúde de sua região.

Como se proteger

Beber muita água durante todo o dia.

Usar roupas leves e de cores claras.

Ficar na sombra sempre que puder.

Evitar esforço entre 10h e 16h.

Tomar banhos frios para refrescar o corpo.

Usar protetor solar e acessórios de proteção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/secretaria-da-saude-alerta-sobre-os-sintomas-causados-pelo-calor-extremo-no-rio-grande-do-sul/

Secretaria da Saúde alerta sobre os sintomas causados pelo calor extremo no Rio Grande do Sul

2025-02-05