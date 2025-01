Notícias Quase 40 deputados brasileiros da direita planejam ir à posse de Trump

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

O deputado gaúcho Giovani Cherini (PL) integra a lista. (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

Cerca de 40 parlamentares de direita planejam viajar na comitiva de Jair Bolsonaro (PL) para participar da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para o próximo dia 20. Entre os aliados do ex-presidente interessados em marcar presença na solenidade estão réus no Supremo Tribunal Federal (STF), pastores e coronéis.

Bolsonaro afirmou na última quarta-feira (8) que estará na posse do aliado. Em postagem na rede social X, o antigo mandatário disse estar “muito honrado” em receber o convite e alegou ter pedido a liberação de seu passaporte ao STF – solicitação que já foi negada outras vezes pela Corte, onde Bolsonaro é investigado em diferentes frentes.

Organizada pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), uma listagem com aliados do ex-presidente interessados em viajar para a posse de Trump foi divulgada ainda em novembro, quando tinha 37 nomes. A mobilização teve início logo após a vitória do republicano contra a democrata Kamala Harris.

Entre os parlamentares, estava a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que se tornou ré no STF em maio pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Corte também formou maioria, em outubro, para tornar o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), outro dos nomes na relação, réu por calúnia, difamação e injúria.

A lista também conta com a participação dos pastores Marco Feliciano (PL-SP) e do ex-presidente da bancada evangélica na Câmara Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), além do presidente da bancada do agronegócio na Casa, Pedro Lupion (PP-PR). Nomes ligados ao militarismo — como os coronéis Ulysses (União-AC), Fernanda (PL-MT), Meira (PL-PE) e Chrisóstomo (PL-RO) — também demonstraram interesse em estar na posse de Trump.

Também estão na lista os deputados gaúchos Giovani Cherini (PL), Marcelo Moraes (PL) e Maurício Marcon (Podemos-RS).

O número de deputados que viajará aos EUA ainda pode sofrer mudanças. Além de novos interessados diante do convite nominal de Trump para Bolsonaro, há parlamentares que aderiram à iniciativa em novembro que não estão mais na Câmara.

É o caso, por exemplo, de Mayra Pinheiro (PL-CE), a Capitã Cloroquina, que assumiu uma cadeira quando André Fernandes se licenciou para disputar a prefeitura de Fortaleza. Derrotado nas urnas, Fernandes reassumiu seu mandato nessa semana.

Além do ex-chefe do Executivo, nomes do bolsonarismo como Eduardo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro sinalizaram que também devem comparecer ao evento. “Agradeço a meu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do presidente Donald J. Trump. Meu advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico“, escreveu o ex-presidente na postagem em que anunciou a intenção de viajar aos EUA.

