Brasil Saiba por que ministros do Supremo evitaram descer a rampa do Planalto no 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin estiveram na cerimônia. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Assim como os comandantes militares, os cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) presentes na cerimônia convocada por Lula para marcar os dois anos dos ataques de 8 de janeiro de 2023 também evitaram descer a rampa do Palácio do Planalto para se juntarem a militares na Praça dos Três Poderes.

“O ato foi institucional até o primeiro minuto. Depois, virou comício”, diz um integrante da Corte.

Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin estiveram na cerimônia. A decisão de não participar do ato na praça reflete uma postura cautelosa em relação ao evento, que rapidamente se transformou de uma cerimônia oficial em um comício. A presença dos ministros foi marcada por um tom de formalidade, mas a mudança de caráter do evento gerou desconforto.

A cerimônia, que tinha como objetivo lembrar os ataques, acabou se desvirtuando, segundo a análise de membros da Corte. Essa situação evidencia a tensão entre os poderes e a necessidade de manter a institucionalidade em momentos de crise política. A escolha dos ministros de se manterem no Palácio do Planalto ressalta a importância de preservar a separação entre as funções do Estado e a mobilização popular.

Ataques de 8 de janeiro

A tentativa de golpe começou com uma caminhada no início da tarde daquele 8 de janeiro de 2023. Golpistas convocados por redes sociais e vândalos que estavam acampados há meses em frente ao Quartel General do Exército seguiram em direção à Esplanada dos Ministérios.

O Congresso Nacional foi o primeiro a ser atacado. Os vândalos entraram pelo Salão Negro e chegaram ao Salão Verde. Quebraram vidros, móveis, obras de arte. No plenário do Senado, pisaram nas cadeiras, ocuparam a mesa diretora, escorregaram na rampa de acesso à tribuna.

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal concluiu que os golpistas agiram com a intenção clara de derrubar um governo democraticamente eleito com uso de meio violento em favor de Jair Bolsonaro e atuaram de forma conjunta, e ainda estão no Supremo ainda as investigações sobre os organizadores e financiadores dos atos golpistas, responsáveis por um prejuízo que passa de R$ 26 milhões nos Três Poderes.

Em dois anos de investigações, o STF condenou 371 pessoas que incitaram ou praticaram os atos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/saiba-por-que-ministros-do-stf-evitaram-descer-a-rampa-do-planalto-no-8-de-janeiro/

Saiba por que ministros do Supremo evitaram descer a rampa do Planalto no 8 de janeiro

2025-01-11