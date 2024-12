Brasil Quase 5 milhões de pets estão em situação de vulnerabilidade no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Mais de 200 mil animais estão sob tutela de ONGs ou grupos de protetores independentes no País Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de 4,8 milhões de cães e gatos estão em condições de vulnerabilidade no Brasil, segundo o Instituto Pet Brasil. Uma pesquisa do instituto, realizada durante o ano de 2024 e consolidada em novembro, foca na conscientização sobre o combate ao abandono de animais no País.

Segundo o estudo, por volta de 201 mil animais estão sob a tutela de ONGs ou grupos de protetores independentes. Entre eles, a enorme maioria é de gatos, com 92%, e 8% são cães.

Juliana Valverde, responsável por uma ONG que abriga 300 animais, afirma que os pets costumam fugir ou ficar mais desamparados no final do ano.

“O abandono é algo que nos preocupa o ano todo, mas ainda mais em dezembro, porque é muito comum nessa época as pessoas viajarem e deixarem seus animais ou eles fugirem por conta dos fogos, por exemplo. Além disso, estamos chegando na época do Natal e é importante lembrar que pet não é presente, não é um objeto. Por isso a conscientização é tão importante”, explica.

O Brasil tem avançado para a maior conscientização. Em março deste ano, o Senado Federal aprovou o PL 6.404/2019, que institui o “Dezembro Verde” como campanha para promover ações educativas e a reflexão sobre o abandono de animais, crime no Brasil desde 1998.

O Projeto de Lei ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados para ser instaurado, mas o Dezembro Verde já é promovido em todo Brasil.

Diversas empresas abraçaram a causa animal no “Dezembro Verde”. Uma delas, a Guabi Natural lança, no próximo dia 9 de dezembro, a plataforma “Um pet é para sempre”, que oferece uma série de atividades voltadas para conscientização, incluindo uma ação interativa com os tutores para chamar a atenção da população.

O estudo do Instituto Pet Brasil foi feito e divulgado em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/quase-5-milhoes-de-pets-estao-em-situacao-de-vulnerabilidade-no-brasil/

Quase 5 milhões de pets estão em situação de vulnerabilidade no Brasil

2024-12-05