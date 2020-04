Polícia Quase 5 milhões de reais sem procedência já foram apreendidos em rodovias federais gaúchas neste ano

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Dólares e reais foram apreendidos na noite de quinta-feira na BR-101, em Osório Foto: PRF/Divulgação Dólares e reais foram apreendidos na noite de quinta-feira na BR-101, em Osório. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) já apreendeu o equivalente a quase R$ 5 milhões sem procedência nas rodovias federais gaúchas neste ano.

A última apreensão ocorreu na noite de quinta-feira (09), na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, quando os policiais rodoviários federais encontraram 20,5 mil dólares e 827 reais sem procedência que eram transportados por dois uruguaios.

Eles estavam em um veículo com placas de Palhoça (SC). Os uruguaios, de 48 e 50 anos, disseram que estavam vindo de Jaguarão e indo para o Estado vizinho, mas não explicaram a procedência do dinheiro aos agentes. Eles foram detidos para prestar esclarecimentos.

