Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

O equipamento foi batizado de Frank 5010 Foto: Ariel R. Griffante/UCS

Se depender do engajamento de um grupo de engenheiros, técnicos e empresários da UCS (Universidade de Caxias do Sul), por meio do seu Parque de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Hospital Geral, os hospitais de campanha a serem instalados na Serra Gaúcha para o recebimento de pacientes da Covid-19 receberão, gratuitamente, ventiladores pulmonares desenvolvidos e produzidos inteiramente por um trabalho conjunto de professores e voluntários.

O aparelho foi apresentado na quinta-feira (08) para autoridades, empresas, entidades e imprensa. O equipamento foi desenvolvido a partir da formação do grupo de trabalho, em 24 de março. O protótipo funcional, montado com componentes obtidos de empresas locais, foi testado e aprovado apenas 12 dias depois. Nos últimos dias, foi aperfeiçoado para ganhar as condições de produção em série e para ser encaminhado a novas verificações de engenharia em laboratórios.

Antes mesmo do primeiro teste, a direção técnica do Hospital Geral solicitou à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ligada ao Ministério da Saúde, autorização para testagem clínica (com pacientes, em ambiente hospitalar). O retorno ao pedido está sendo aguardado. “É uma máquina funcional do ponto de vista da engenharia clínica, com as condições de controle e segurança necessárias a pacientes com bloqueio neuromuscular”, assinalou o diretor técnico do hospital, Alexandre Avino.

Com a aprovação nas novas avaliações, será possível encaminhar o aparelho para a produção industrial. Conforme o coordenador do curso de Engenharia Mecânica da UCS, Alexandre Viecelli, que esteve à frente da equipe de engenharia, a meta inicial é de montagem de 300 unidades, o que pode ocorrer em quatro a cinco semanas. O equipamento foi batizado de Frank 5010.

