Economia Seguro-desemprego pode ser encaminhado pela internet

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Em caso de dúvidas, é possível buscar orientação por telefone nas agências FGTAS/Sine Foto: Marcello Casal Jr/ABr Em caso de dúvidas, é possível buscar orientação por telefone nas agências FGTAS/Sine. (Foto: Marcello Casal Jr/ABr) Foto: Marcello Casal Jr/ABr

As Agências FGTAS/Sine estão fechadas devido aos decretos que o governo do RS publicou em razão do enfrentamento ao coronavírus. Para encaminhar o benefício do seguro-desemprego, cadastrar recurso e acompanhar o requerimento desde a habilitação até o pagamento das parcelas, o trabalhador pode usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital no celular ou o site www.gov.br.

Em caso de dúvidas, é possível buscar orientação por telefone nas agências FGTAS/Sine. Em Porto Alegre, os números são (51) 99711-5444 e (51) 98443-3338.

O trabalhador pode realizar o encaminhamento do benefício seguro-desemprego pela internet após sete dias da dispensa, por meio do Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Tendo acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.

Se a solicitação on-line for concedida automaticamente, receberá a informação de que a emissão das parcelas acontecerá em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema. Caso ocorram problemas no encaminhamento do seguro-desemprego on-line, é preciso entrar em contato por meio do telefone 158. Se o sistema acusar alguma necessidade de validar a documentação ou erro, o cidadão deve enviar e-mail para fgtas@fgtas.rs.gov.br.

Acesse aqui o documento Guia para requerer o seguro-desemprego pela internet e aplicativo celular – Perguntas e respostas frequentes.

