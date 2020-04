Polícia Seis pessoas são presas em operação contra rachas na Freeway, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

A operação da PRF foi realizada após denúncias Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou, na madrugada desta sexta-feira (10), uma operação para coibir rachas e manobras perigosas na Freeway, em Porto Alegre. Seis pessoas foram presas. Quatro motocicletas e dois carros foram apreendidos.

Nas últimas semanas, a PRF recebeu várias ligações pelo telefone 191 denunciando que um grupo com motocicletas potentes transitava em alta velocidade na rodovia nas noites e madrugadas, colocando em risco os usuários da estrada. Quando chegavam no local, os policiais não encontravam ninguém cometendo irregularidades.

As denúncias continuaram, fazendo com que o serviço de inteligência da PRF fosse acionado. Os agentes federais descobriram, então, que o grupo de infratores tinha participantes que se posicionavam com carros em alguns pontos da rodovia para monitorar a movimentação policial e realizar filmagens, que eram postadas nas redes sociais.

No início da madrugada desta sexta, após o grupo ser visualizado pelos agentes de inteligência, foi montada uma barreira próximo à unidade operacional da PRF, onde os veículos foram interceptados.

Os seis condutores presos acabaram liberados após assinarem termos circunstanciados de ocorrência, que serão encaminhados ao Ministério Público Estadual com os vídeos produzidos. Eles foram autuados por diversas infrações de trânsito.

