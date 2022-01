Brasil Quase 50 embarques da Latam foram suspensos no Brasil

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Empresa cancelou 47 voos domésticos e internacionais no Brasil previstos até 16 de janeiro. (Foto: Divulgação/Latam)

A companhia aérea Latam anunciou mais cancelamentos de voos por causa do surto de covid-19 e influenza no Brasil. A empresa já havia feito a suspensão de outros voos no domingo (9). Os cancelamentos atingem voos marcados pelo menos até o dia 16.

A Latam publicou uma nota nas redes sociais com recomendações aos usuários sobre os passos a seguir após o cancelamento dos voos.

“Devido ao recente aumento de casos de covid-19 e de influenza na população, alguns voos domésticos e internacionais precisaram ser cancelados. Lamentamos essa situação, totalmente alheia à nossa vontade”, diz trecho da publicação.

Ao todo, a empresa cancelou 47 voos domésticos e internacionais previstos até 16 de janeiro, o que representa cerca de 1% dos voos programados pela empresa para o mês.

De acordo com a Vinci Airports, empresa que administra o aeroporto de Salvador, sete voos foram cancelados na manhã desta segunda-feira. Além dos embarques já comunicados pela Latam, as outras suspensões foram da concessionária Azul.

A empresa disse que os cancelamentos ocorreram por “razões operacionais” e reprogramou alguns voos do mês de janeiro. Em nota, a Azul informou que a companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre os tripulantes (todos com sintomas leves) e acompanha o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo.

Ainda segundo a Azul, mais de 90% das operações da companhia funcionam normalmente e que os clientes impactados são notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebem toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Gol Linhas Aéreas informou que não há voos suspensos no aeroporto de Salvador nesta segunda-feira por causa dos surtos de covid-19 ou Influenza, e segue atenta ao aumento de casos de covid e influenza em todo o Brasil.

Ainda de acordo com a gestora do terminal, dos embarques cancelados, pelo menos dois deles levariam passageiros para fora do País — usuários que iriam para Madri, na Espanha, e Londres, na Inglaterra.

Voos afetados

— 9 de janeiro: LA8146 (Guarulhos-Lisboa), LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3392 (Porto Alegre-Congonhas), LA3123 (Congonhas-Florianópolis), LA3122 (Florianópolis-Congonhas), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos).

— 10 de janeiro: LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8180 (Guarulhos-Nova York), LA8147 (Lisboa-Guarulhos), LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3509 (Guarulhos-Belém), LA4500 (Belém-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3806 (Porto Alegre-Congonhas).

— 11 de janeiro: LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8114 (Guarulhos-Barcelona), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8180 (Nova York-Guarulhos), LA3176 (Guarulhos-João Pessoa), LA3177 (João Pessoa-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal), LA4652 (Natal-Guarulhos).

— 12 de janeiro: LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos).

— 13 de janeiro: LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos).

— 15 de janeiro: LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal).

— 16 de janeiro: LA4652 (Natal-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA4580 (Guarulhos-Natal).

