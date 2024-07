Brasil Quase 52 quilômetros por litro? O carro mais econômico vendido no Brasil acaba de chegar

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

BYD Dolphin: veículo passou por testes do Inmetro e recebeu a qualificação d emais econômico. (Foto: Reprodução)

Na vasta gama de veículos à disposição dos consumidores brasileiros, um se destaca de maneira significativa pelo seu design inovador e sua eficiência surpreendente: o BYD Dolphin. Este modelo não só garante uma redução no consumo de energia, mas também oferece uma série de recursos tecnológicos que elevam a experiência ao volante.

Com sua chegada ao mercado, o Dolphin estabeleceu um novo parâmetro para os carros elétricos em termos de economia e desempenho ambiental, e a sua aceitação crescente entre os consumidores brasileiros sublinha sua popularidade e impacto positivo no setor automotivo nacional.

Além de ser considerado o carro mais econômico do Brasil, o BYD Dolphin oferece uma performance robusta com seu motor elétrico, alcançando 95 cavalos de potência e 18,3 kgfm de torque. Esse poder permite ao veículo acelerar de zero a 100 km/h em apenas 10,9 segundos. A capacidade de percorrer até 291 quilômetros com uma única carga faz dele uma excelente escolha para viagens mais prolongadas.

O BYD Dolphin não é apenas eficiente em termos de consumo de energia. Ele é equipado com tecnologias interativas, como acesso à internet, videogame e sistema de karaokê integrado, proporcionando entretenimento e conectividade em qualquer trajeto.

O reconhecimento como o carro mais econômico do Brasil foi conferido pelo Inmetro, após uma série de avaliações meticulosas de consumo e eficiência energética. Esses testes destacaram o Dolphin entre os veículos elétricos, evidenciando sua capacidade de percorrer distâncias impressionantes com menor gasto energético, e equivalência a 51,9 km/l se fosse um modelo a combustão.

Essa distinção não apenas reforça a posição de liderança do Dolphin em economia, como também sublinha o potencial dos veículos elétricos para um futuro mais sustentável. A conscientização sobre as vantagens dos carros que reduzem emissões de gases poluentes cresce continuamente entre os consumidores brasileiros.

Mercado Brasileiro

Introduzida no Brasil em 2015, a BYD, sigla para Build Your Dreams, tem expandido sua influência no mercado de veículos elétricos. Com várias fábricas espalhadas pelo país, incluindo centros de produção em Campinas e Manaus, a BYD manifesta um compromisso com a inovação e a qualidade. Seus diversos modelos, como o sofisticado Han EV e o espaçoso Tan EV, todos oferecem características premium que competem com grandes marcas do mercado automotivo.

O BYD Dolphin, portanto, representa mais do que um carro econômico; ele simboliza um avanço rumo à combinação de eficiência, sustentabilidade e inovação tecnológica. Para os brasileiros que procuram um veículo moderno e consciente, o Dolphin surge como uma opção inigualável. As informações são do site Perfil Brasil.

