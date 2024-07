Brasil Sucesso da feira “Adote um Pet Gauchinho” no Rio; todos os 40 cães disponíveis em primeiro evento são adotados

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) que atuou no resgate dos animais disponíveis para a adoção, acompanhou o evento de adoção. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro dia da feira “Adote um Pet Gauchinho”, realizada no shopping Leblon nesse sábado (20) já começou com grande sucesso. Todos os 40 cãezinhos disponíveis durante o evento ganharam um novo lar antes das 14h30. A previsão era de que a feira seria realizada até as 16h. Os animais foram resgatados das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Velma, uma cadelinha simpática de porte médio, foi uma das primeiras a ganhar uma nova família. Isabella Camacho, administradora, foi a adotante. Ela conta que soube da feira pelas redes sociais e foi ao shopping em busca de uma companhia para o Scooby, seu cachorro também adotado há quatro anos. “Logo que cheguei, eu a vi. Foi amor a primeira vista! Tenho um macho, então queria uma fêmea e deu tudo certo. Cheguei em casa e os dois já deitaram ao meu lado no sofá”, conta.

Cláudia Rozenfeld, psiquiatra e bióloga, tem sete animais resgatados, além de já ter um histórico de trabalhos com terapia com bichos. Ela foi à feira com o filho, Brenno Rozenfeld e a nora, May Rozenfeld. Os dois casaram recentemente e decidiram adotar seu primeiro cachorro, o Picles. “Meu filho cresceu ao lado de animais, entendendo os limites e o que eles gostam ou não gostam. Hoje ele faz veterinária e o Picles vai para casa dele”, ressalta.

Brenno diz que foi a mãe quem lhe mostrou uma publicação nas redes sociais sobre a feira com os cachorros resgatados. “Eu e minha esposa estávamos buscando nosso primeiro cachorro e achamos uma oportunidade excelente. A ideia era deixar que ‘ele nos escolhesse’ e foi o que aconteceu. O Picles logo de cara foi super carinhoso conosco e soubemos que seria ele”.

Amor e carinho

Guri também foi um dos adotados. Ainda reconhecendo sua nova casa, mas recebendo muito amor e carinho de sua adotante, a veterinária Ana Paula Dias, que também tem uma ligação com o Rio Grande do Sul. “Tenho família no RS e me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Desde a enchente, fiquei super mexida e me mobilizei de várias maneiras para ajudar. Conheço também o trabalho lindo do GRAD. Quando soube da feira da adoção, não tive dúvidas. Saí de casa pensando adotar uma fêmea, mas chegando lá bati o olho no Guri. Acho que a gente se escolheu”.

Uma equipe do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD) que atuou no resgate dos animais disponíveis para a adoção nesse sábado estava no local para acompanhar o evento. Flávia Trindade, diretora de comunicação da entidade, falou sobre como foi o trabalho de recolhimento dos animais e como os adotantes são direcionados para cada cão. Depois da feira deste sábado, o projeto passará ainda por mais seis shoppings.

“Somos um grupo multidisciplinar de voluntários do Brasil inteiro. A gente chegou no Rio Grande do Sul dia 1º de maio e a gente ainda tem equipe lá. Fizemos desde os resgates até assistência nos abrigos. Conseguimos castração e esterilização com parceiros, contamos com os órgãos oficiais, a Força Aérea Brasileira e o Exército Brasileiro com transporte e, dentro dessa operação, criou-se uma plataforma digital para adoção chamada Arca Animal”, explica Flávia.

A Arcanimal é uma plataforma que conecta os animais resgatados a possíveis adotantes, como na feira realizada no Shopping Leblon. Durante o evento, voluntários da Arca fizeram entrevistas com pessoas interessadas em adotar os animais para garantir a união perfeita com os cãezinhos.

No site do Arcanimal, visitantes podem selecionar a opção “Quero adotar” ou “Encontrar meu pet” para famílias que perderam seus animais após as enchentes. Animais que não encontrarem um lar na primeira feira de que participarem serão enviados a outro shopping para uma nova tentativa. Pets não adotados até o fim da campanha serão devolvidos à cidade de Canoas, em solo gaúcho. Mas, se, por outro lado, a “Adote um pet gauchinho” for muito bem-sucedida, as organizadoras planejam uma nova rodada para agosto.

Datas e locais das feiras:

21/07: Shopping Via Parque- 14h às 28h)

21/07: Carioca Shopping -14h às 18h)

27/07: NorteShopping – 10h às 17h

27/07: Caxias Shopping – 10h às 14h

28/07: Bangú Shopping – 14h às 18h

28/07: Grande Rio Shopping 14h às 18h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/sucesso-da-feira-adote-um-pet-gauchinho-no-rio-todos-os-40-caes-disponiveis-em-primeiro-evento-sao-adotados/

Sucesso da feira “Adote um Pet Gauchinho” no Rio; todos os 40 cães disponíveis em primeiro evento são adotados

2024-07-20