Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Cobertura da primeira dose, por sua vez, é de 94,3% até agora. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Mais de 6,85 milhões de habitantes do Rio Grande do Sul já estão com o esquema vacinal completo. Divulgada nesta segunda-feira (9) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), a estatística abrange tanto os procedimentos de segunda dose de Coronavac, Oxford ou Pfizer, quanto as aplicações da injeção única do imunizante da Janssen.

Por segmento populacional, esse contingente abrange 80% dos jovens e adultos (a partir de 18 anos), 5,3% dos adolescentes (12 a 17 anos) e, em média, 62,9% de todos os habitantes dos 497 municípios gaúchos, que é de aproximadamente 11,3 milhões.

Para que seja possível atingir a imunidade coletiva no Estado, é necessário vacinar pelo menos 70% da população com as duas doses ou dose única, de acordo com projeção da SES. Mas isso precisa ser feito de forma homogênea entre municípios e faixas etárias. Conforme o governo gaúcho, o ideal é que o Estado atinja 90% de cobertura vacinal completa.

Primeira dose também avança

Em relação à primeira dose de qualquer uma das três vacinas de dupla etapa, são mais de 8,69 milhões de habitantes do Estado contemplados pela primeira dose, o que representa 94,3% dos maiores de idade, bem como 71% dos adolescentes e 79% da população geral.

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 302.445. Por fim, a dose de reforço já chegou aos braços de 693.622 gaúchos, em todos os 497 municípios.

Os quantitativos, índices de cobertura e outros detalhes foram apurados no final da tarde e podem ser consultados na plataforma oficial de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde, com dados relativos a toda a campanha, iniciada em 19 de janeiro – desde então, são quase 16,4 milhões de doses aplicadas. Confira na página oficial vacina.saude.rs.gov.br.

Estatística de cada fármaco

Quanto à cobertura vacinal pelos imunizantes ministrados em duas etapas, o predomínio de primeiras doses no Rio Grande do Sul é do fármaco de Oxford-Astrazeneca (42,9%). Em seguida aparecem a Pfizer-Comirnaty (30,9%) e a Coronavac-Butantan (26,2%).

Nos procedimentos de segunda injeção, no topo do ranking estadual também está a vacina de Oxford (48,2%), tendo como vice-líder a Coronavac (30,4%). O terceiro lugar é ocupado pela Pfizer (21,4%).

A Janssen (produzida na Suécia pela norte-americana Johnson & Johnson) – cuja introdução na campanha foi realizada no dia 26 de junho – chegou até agora a 302.445 braços, conforme já mencionado.

