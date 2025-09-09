Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Durante a feira, a média de usuários transportados por dia útil chegou a 96.526.

Foto: Alan Santana/Trensurb
Durante a feira, a média de usuários transportados por dia útil chegou a 96.526.

Durante os nove dias da 48ª edição da Expointer, de 30 de agosto a 7 de setembro, 775.361 passageiros utilizaram o os trens da Trensurb. Isso corresponde a um acréscimo de 313.596 (ou 67,9%) em relação ao número de usuários transportados na Expointer 2024 (461.765).

Vale lembrar que, durante a edição do ano passado, devido aos impactos da enchente, os trens funcionavam somente entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo, com o restante do trajeto sendo completado por ônibus gratuitos oferecidos pela Trensurb.

Para a Expointer 2025, a empresa retomou o funcionamento do metrô em horário integral em todas as estações. Durante a feira, a média de usuários transportados por dia útil chegou a 96.526, um incremento de 15,5% em relação à média por dia útil do período de maio a agosto (83.582). Nos finais de semana, o acréscimo chegou a 194,5% – foram 73.183 passageiros por dia nos finais de semana de Expointer, enquanto, de maio a agosto, haviam sido 24.850.

Nos dias 1º, 2 e 5 de setembro a Trensurb ultrapassou a marca de 100 mil usuários transportados em um único dia. Foram as primeiras vezes em que esse número foi superado desde a enchente de 2024. O dia de maior fluxo no metrô desde a cheia foi a última terça-feira (2), com 104.826 embarques.

 

