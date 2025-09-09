Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia O que pais podem fazer para proteger os filhos dos riscos das redes sociais

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O tema é complexo e muitas famílias ainda enfrentam dúvidas sobre como agir diante de um ambiente digital que evolui constantemente.

Foto: Reprodução
O tema é complexo e muitas famílias ainda enfrentam dúvidas sobre como agir diante de um ambiente digital que evolui constantemente. (Foto: Reprodução)

Nos últimos anos, os efeitos das telas sobre crianças e adolescentes passaram a ser discutidos de forma mais ampla na sociedade. A popularização das redes sociais trouxe benefícios, como acesso rápido à informação e novas formas de interação, mas também acendeu alertas sobre os impactos do uso excessivo e sem supervisão. O tema é complexo e muitas famílias ainda enfrentam dúvidas sobre como agir diante de um ambiente digital que evolui constantemente.

Especialistas em desenvolvimento infantil e saúde mental apontam que o primeiro passo é reconhecer que a internet não é neutra. Plataformas são desenhadas para estimular permanência e engajamento, o que pode gerar comportamentos compulsivos, perda de sono, dificuldades de concentração e até quadros de ansiedade e depressão em jovens. Além disso, há riscos adicionais ligados ao cyberbullying, à exposição a conteúdos inapropriados e à vulnerabilidade diante de desconhecidos.

Nesse cenário, a orientação mais frequente é o diálogo constante entre pais e filhos. A abertura para conversar sobre experiências online pode funcionar como barreira de proteção mais eficaz do que apenas restringir o acesso. A recomendação é que os responsáveis expliquem de forma clara os perigos existentes, escutem dúvidas e ofereçam apoio diante de situações de desconforto.

Outro ponto fundamental é o estabelecimento de limites. Definir horários para uso do celular, do computador e de aplicativos ajuda a criar equilíbrio entre o tempo de tela e outras atividades, como estudos, lazer ao ar livre e convívio presencial. Em muitos casos, os próprios adultos precisam rever seus hábitos para não transmitir a ideia de que estão sempre conectados, já que o exemplo influencia diretamente a forma como as crianças se relacionam com a tecnologia.

Também é indicado que os pais conheçam minimamente as plataformas utilizadas pelos filhos. Isso inclui compreender como funcionam mecanismos de privacidade, filtros de conteúdo e recursos de denúncia. Configurações simples, como tornar perfis privados e limitar quem pode enviar mensagens, reduzem a exposição.

Por fim, acompanhar a rotina digital exige equilíbrio: nem vigilância excessiva, que pode gerar conflitos e afastamento, nem permissividade total. O desafio está em criar um ambiente de confiança, em que a criança se sinta segura para pedir ajuda.

A sociedade ainda busca respostas para os impactos das redes sociais na formação de novas gerações, mas já há consenso de que a participação ativa das famílias é indispensável. Informação, diálogo e presença continuam sendo as ferramentas mais eficazes para reduzir os riscos e potencializar o lado positivo do mundo digital.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Tecnologia

Sean Penn entra como produtor de filme brasileiro que tenta indicação ao Oscar
Novo dispositivo cerebral é o primeiro a transformar o pensamento em fala e escrita
https://www.osul.com.br/o-que-pais-podem-fazer-para-proteger-os-filhos-dos-riscos-das-redes-sociais/ O que pais podem fazer para proteger os filhos dos riscos das redes sociais 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Tecnologia ChatGPT-5: saiba por que a atualização irritou tantos usuários e o que ela realmente traz de novo

Tecnologia Novo dispositivo cerebral é o primeiro a transformar o pensamento em fala e escrita

Tecnologia iPhone 17: saiba o que é Liquid Glass, que deve mudar visual do novo celular da Apple

Tecnologia Europa lança supercomputador que ocupa metade de um campo de futebol; veja detalhes