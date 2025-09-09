Tecnologia O que pais podem fazer para proteger os filhos dos riscos das redes sociais

9 de setembro de 2025

O tema é complexo e muitas famílias ainda enfrentam dúvidas sobre como agir diante de um ambiente digital que evolui constantemente. Foto: Reprodução

Nos últimos anos, os efeitos das telas sobre crianças e adolescentes passaram a ser discutidos de forma mais ampla na sociedade. A popularização das redes sociais trouxe benefícios, como acesso rápido à informação e novas formas de interação, mas também acendeu alertas sobre os impactos do uso excessivo e sem supervisão. O tema é complexo e muitas famílias ainda enfrentam dúvidas sobre como agir diante de um ambiente digital que evolui constantemente.

Especialistas em desenvolvimento infantil e saúde mental apontam que o primeiro passo é reconhecer que a internet não é neutra. Plataformas são desenhadas para estimular permanência e engajamento, o que pode gerar comportamentos compulsivos, perda de sono, dificuldades de concentração e até quadros de ansiedade e depressão em jovens. Além disso, há riscos adicionais ligados ao cyberbullying, à exposição a conteúdos inapropriados e à vulnerabilidade diante de desconhecidos.

Nesse cenário, a orientação mais frequente é o diálogo constante entre pais e filhos. A abertura para conversar sobre experiências online pode funcionar como barreira de proteção mais eficaz do que apenas restringir o acesso. A recomendação é que os responsáveis expliquem de forma clara os perigos existentes, escutem dúvidas e ofereçam apoio diante de situações de desconforto.

Outro ponto fundamental é o estabelecimento de limites. Definir horários para uso do celular, do computador e de aplicativos ajuda a criar equilíbrio entre o tempo de tela e outras atividades, como estudos, lazer ao ar livre e convívio presencial. Em muitos casos, os próprios adultos precisam rever seus hábitos para não transmitir a ideia de que estão sempre conectados, já que o exemplo influencia diretamente a forma como as crianças se relacionam com a tecnologia.

Também é indicado que os pais conheçam minimamente as plataformas utilizadas pelos filhos. Isso inclui compreender como funcionam mecanismos de privacidade, filtros de conteúdo e recursos de denúncia. Configurações simples, como tornar perfis privados e limitar quem pode enviar mensagens, reduzem a exposição.

Por fim, acompanhar a rotina digital exige equilíbrio: nem vigilância excessiva, que pode gerar conflitos e afastamento, nem permissividade total. O desafio está em criar um ambiente de confiança, em que a criança se sinta segura para pedir ajuda.

A sociedade ainda busca respostas para os impactos das redes sociais na formação de novas gerações, mas já há consenso de que a participação ativa das famílias é indispensável. Informação, diálogo e presença continuam sendo as ferramentas mais eficazes para reduzir os riscos e potencializar o lado positivo do mundo digital.

O que pais podem fazer para proteger os filhos dos riscos das redes sociais

