Rio Grande do Sul Quase 900 alunos da Brigada Militar começam a estagiar em diversos municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Alunos de Santa Maria, Rio Pardo, Santa Rosa e Passo Fundo já participam do policiamento nas ruas. (Foto: Divulgação/BM)

O Departamento de Ensino da BM (Brigada Militar) está realizando um curso básico de formação, a fim de habilitar quase 900 novos policiais para o exercício de patrulhamento ostensivo e preservação da ordem pública, dentre outras atribuições da corporação. Iniciada em maio, a atividade prevê mais de 1,6 mil horas-aula de diferentes disciplinas, incluindo estágio operacional supervisionado, momento em os brigadianos passam a atuar nas ruas.

Os alunos das Escolas de Formação de Montenegro e de Santa Maria e os dos Polos de Ensino de Santa Rosa, Rio Pardo e Passo Fundo já foram empregados no policiamento. Além de trabalharem nas cidades onde se realiza o curso, os PMs realizam o policiamento em municípios próximos, como em Três de Maio, onde houve distribuição dos alunos do curso de Santa Rosa.

Na atividade operacional, os alunos vinculados à escola de Montenegro foram empregados em ação coordenada com o Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí, nas áreas do 5º e 27º Batalhões de Polícia Militar nas cidades de Triunfo, Salvador do Sul, São Sebastião do Caí, Feliz e Bom Princípio. Os PMs em formação são sempre acompanhados por policiais militares veteranos, que compartilham com os recrutas suas vivências e experiências.

De acordo com o aluno-soldado Michael dos Santos Tomazzini, que teve sua primeira experiência de ser brigadiano trabalhando nas ruas de São Sebastião do Caí e Montenegro, um aspecto interessante é o reconhecimento da sociedade. Ele pôde atuar em ocorrências como a condução de um autor de violência doméstica (Lei Maria da Penha) e também já verificou que a BM atua tanto preventiva como repressivamente.

O diretor de Ensino da Brigada Militar, tenente-coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira, destaca a importância do estágio como inserção na função de polícia e o despertar do sentimento de pertencimento à instituição.

“Esse é o momento em que o policial em formação colocará em prática tudo aquilo que aprendeu na sala de aula, desde a questão da interação e a integração com o cidadão, o desenvolvimento de ações balizadas pela legislação que ampara a atividade policial e, em alguns casos, no cumprimento incondicional do compromisso de colocar em risco sua vida pela sociedade”, frisou o diretor.

Já no âmbito das Escolas de Formação e Especialização de Soldados de Porto Alegre e Osório, os alunos devem começar o estágio nos próximos dias.

100º aniversário

Nesta semana, a Brigada Militar prestou uma homenagem ao ex-tenente Nestor Antônio dos Santos, que completou 100 anos de idade na última terça-feira. Residente em Osório, ele integrou a Força Expedicionária Brasileira na 2ª Guerra Mundial, combatendo na Itália em 1944.

Acompanhado de familiares, Seu Nestor também recebeu os cumprimentos de um outro pracinha e velho amigo: o porto-alegrense Luiz Alves de Souza, 97 anos.

(Marcello Campos)

