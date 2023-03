Brasil “Quase mensalmente tem um plano para me matar”, diz promotor que investiga facção há 18 anos e mandou Marcola para presídio federal

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Promotor é um dos maiores especialistas em combate ao crime organizado do País. (Foto: Reprodução/Alesp)

O promotor Lincoln Gakiya , do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) de Presidente Prudente, afirmou que não é nenhuma surpresa para ele o plano da facção criminosa investigada pela Polícia Federal de arquitetar a sua morte e do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. De acordo com Gakiya quase mensalmente há um plano para matá-lo.

Foi Gakiya quem realizou a transferência de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, para o sistema penitenciário federal.

“Não é surpresa para mim. Convivo com isso há mais de quatro anos. Desde que fiz a remoção (de Marcola, líder da facção, para o presídio federal), minha vida virou de cabeça para baixo. Quase mensalmente tem um plano para me matar”, afirma o promotor que investiga a facção há 18 anos.

A medida tinha o objetivo de desarticular o comando do PCC. Marcola estava, desde então, no sistema federal de Porto Velho (RO) e neste ano, já no governo de Lula, seguiu para o complexo da Papuda, no Distrito Federal

“Tóquio”

Gakiya afirma que a descoberta do plano contra Moro ocorreu após agentes da PF colherem o depoimento de uma testemunha em investigações no final de janeiro. O promotor afirma, ainda, que a ação estaria sendo articulada por uma espécie de “departamento de homicídios” da facção criminosa, que usava um codinome para se referir a Moro – que, segundo investigadores, era “Tóquio” .

Segundo Lincoln, as lideranças da facção ficaram particularmente incomodadas com o fim da visita íntima nos presídios federais. “Os presos odeiam o Moro por causa disso. Por causa da portaria que proíbe isso no sistema federal. A ordem veio de lá. Creio que queriam um sequestro, mas poderia ser execução também.”

Após a descoberta, o promotor acionou a Polícia Federal e a polícia legislativa do Senado. Logo depois, em janeiro, as investigações começaram. O setor responsável na facção pela articulação do plano é chamado de “setor de sintonia restrita”, conhecido como ” departamento de homicídios e atentados” da facção, conta Gakiya. “Estamos vendo a ousadia desses criminosos. Criaram um setor para isso. Alugaram casas, chácara. É algo estarrecedor. Sou mais um dos alvos. Mas minha maior surpresa foi ser também contra o Moro”, completou o promotor.

Operação Sequaz

Um dos maiores especialistas em combate ao crime organizado do País, Gakiya afirmou que o PCC é uma organização criminosa presente em todos os Estados e em países da América do Sul e Europa. Para ele, por isso mesmo, o combate deve ser integrado. Ainda assim, o promotor disse que muita coisa foi feita para combater o chamado “Partido do Crime”

Nesta quarta-feira (22) a Polícia Federal deflagrou Operação Sequaz que investiga o grupo. “A gente conseguiu muito rapidamente fazer a investigação. Foi um trabalho conjunto. Em 45 dias a investigação estava concluída”, declarou.

