Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

Imunização está mais adiantada entre adolescentes e adultos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Dados oficiais apontam que 48,3% dos gaúchos de 5 a 11 anos ainda não recebeu sequer a primeira dose de vacina contra covid. São 465.554 pequenos cidadãos que já estão aptos à imunização mas continuam desprotegidos contra um vírus que, diferente do que muitos adultos podem acreditar, pode causar quadros graves de saúde – inclusive fatais – nessa parcela da população.

Já a segunda dose do imunizante pediátrico (Coronavac ou Pfizer) chegou a 57.915 bracinhos no Rio Grande do Sul, ou 6% da gurizada. A campanha começou para essa faixa etária foi iniciada no dia 19 de janeiro, portanto há mais de dois meses. Tempo, que pelo jeito, ainda não foi suficiente para sensibilizar boa parte dos adultos, alguns dos quais influenciados por “fake news” e negacionismo antivacina.

Entre os adolescentes (12 a 17 anos), o status da ofensiva de imunização está mais adiantado: são 593.806 gurias e gurias com o esquema completo de vacinação contra covid. Isso representa 68,8% desse contingente. A estatística abrange tanto os fármacos de duas doses (Coronavac, Oxford e Pfizer) quanto o de aplicação única (Janssen).

No caso dos adultos, são mais de 7,8 milhões de gaúchos com a imunização em dia. Tal contingente equivale a 91,3% do segmento populacional com idade a partir de 18 anos.

No caso específico da Janssen, as aplicações somam 308.819 até o momento. Por fim, a primeira dose de reforço já chegou aos braços de mais de 4,27 milhões de gaúchos (39,9% dos cidadãos aptos ao procedimento), ao passo que a segunda aplicação-extra (destinada apenas a imunossuprimidos) foi recebida até agora por 153.318 pessoas nas 497 cidades gaúchas.

De modo geral, já foram aplicados quase 22,8 milhões de doses de fármacos contra covid desde o início da campanha de vacinação, no dia 19 de janeiro de 2021. Essas ampolas representam 91% do total recebido pelo Estado ao longo desse período (25,5 milhões), já que a logística prevê reserva de lotes para evitar desabastecimento de estoques destinados à segunda injeção ou reforço imunizatório.

Esses e outros aspectos estatísticos sobre o avanço da imunização no Rio Grande do Sul podem ser conferidos de forma detalhada na plataforma oficial do governo do Estado. O endereço é vacina.saude.rs.gov.br.

Situação

O Rio Grande do Sul acumula quase 2,24 milhões de casos confirmados de coronavírus desde o começo da pandemia, há praticamente dois anos. Desse total, ao menos 38.885 tiveram como desfecho a morte do paciente. As perdas humanas atingem crianças, adolescentes, adultos e idosos, sendo que este último segmento populacional predomina amplamente nos casos fatais da doença.

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Estado, em pelo menos 2,18 milhões (98%) o paciente já se recuperou – vale lembrar que parte desse grupo populacional foi infectada mais de uma vez desde o começo da pandemia. Já as internações causadas por manifestações graves de covid totalizam a 122.067 (5%) nos últimos 24 meses.

Outros 15.193 indivíduos (1%) são casos ativos (desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até pacientes graves em hospitais). A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos tem oscilado em torno de 61% nos últimos dias.

(Marcello Campos)

