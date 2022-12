Política Quase primeira-dama, Janja muda o visual para a posse de Lula e exibe novo cabelo nas redes sociais

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Rosângela da Silva renovou o visual para a posse presencial do marido. (Foto: Instagram/Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A mulher do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rosângela da Silva, renovou o visual para a posse presencial do marido, que acontece no dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília. Mais conhecida como Janja, a socióloga compartilhou o resultado da transformação com os seguidores nas redes sociais. Ela, que já tinha luzes, deixou os fios ainda mais claros neste sábado, além de mudar o corte de cabelo. O novo penteado da futura primeira- dama inclui franja mais curta e mechas repicadas.

A mudança foi feita em São Paulo, pelo cabeleireiro e visagista Ulisses Petri em um salão no bairro Jardim Paulista, na Zona Oeste da cidade. O hair stylist publicou um vídeo em sua conta no Instagram mostrando detalhes da nova aparência da petista, conhecida pelo estilo casual esportivo. Aos 56 anos, Janja agora exibe as madeixas em comprimento médio, acima da altura dos seios, em tom puxado para o caramelo. Nas imagens, ela aparece ainda com uma escova modelada.

Preparativos para a posse

A socióloga é o principal nome à frente da cerimônia de posse do terceiro mandato de Lula. Até o momento, ela já anunciou alguns dos pelo menos 20 nomes que vão se apresentar no evento. Além das atrações já acertadas, Janja disse que está à espera da confirmação de outros artistas de peso, como a cantora Ludmilla e o rapper Emicida. Caetano Veloso e Gilberto Gil também estão na lista.

Confira quem já está confirmado para cantar na festa do petista:

– Pablo Vittar,

– BaianaSystem,

– Duda Beat,

– Gabi Amarantos,

– Martinho da Vila,

– Os Gilsons,

– Chico César,

– Luedji Luna,

– Teresa Cristina,

– Fernanda Takai,

– Johnny Hooker,

– Marcelo Jeneci,

– Odair José,

– Otto,

– Tulipa Ruiz,

– Maria Rita,

– Valesca Popozuda.

A próxima primeira-dama do Brasil afirmou que os shows terão início assim que for encerrada a cerimônia oficial no Palácio do Planalto. A ideia, segundo ela, é fazer atividades culturais desde o início da manhã do dia 1º de janeiro. Neste sábado, Janja divulgou aos seguidores no Twitter novas personalidades que estarão em Brasília na data, como o cantor gospel Kleber Lucas.

Intitulado como “Festival do Futuro”, a solenidade contará com transmissão aos internautas e será comandada pelos apresentadores Paulo Vieira e Titi Muller. Com os preparativos a todo vapor, a posse contará com esquema de segurança reforçado. Ao todo, o evento terá cerca de 700 policiais federais, esquadrão antibombas, agentes à paisana, snipers e barreiras antidrones.

